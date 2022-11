Gestione rifiuti, Massa Lubrense entra nella società Penisolaverde La firma dei tre sindaci dal notaio Giancarlo Iaccarino a conclusione di un iter durato anni

Penisolaverde, la Spa che gestisce il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti dei Comuni di Piano di Sorrento e Sorrento, amplia la compagine sociale con l'ingresso del Comune di Massa Lubrense. Ieri mattina la firma dell'atto innanzi al notaio Giancarlo Iaccarino da parte dei tre sindaci Massimo Coppola, Salvatore Cappiello e Lorenzo Balducelli presente anche l'Assessore all'ecologia di Massa Sonia Bernardo che ha curato l'evolversi dell'operazione.

L'Assessore Bernardo: "Si conclude un iter durato troppi anni"

"Oggi giunge a conclusione, dopo diversi anni, il lungo iter dovuto a una complessa e più volte modificata normativa sia a livello nazionale che a livello regionale - spiega l' Assessore Bernardo - L'entrata di Massa Lubrense in Penisola Verde permetterà una sinergia tra i comuni della Penisola Sorrentina nel campo dei rifiuti. Si tratta di un primo passo verso la creazione di un soggetto unico di tutti i comuni della Penisola per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. La creazione del soggetto unico permetterà di sganciare i servizi di ecologia di questo territorio da quelli dell'intero ATO rifiuti, che comprende circa la metà dei comuni della Città Metropolitana di Napoli. La nostra area ha percentuali di raccolta differenziata altissime e servizi dedicati al settore turistico che sono di eccellenza e che vanno molto oltre gli standard dell'intera provincia. Con l'ingresso in Penisola Verde saranno salvaguardati i dipendenti di Terra delle Sirene, che conserveranno il posto di lavoro e i livelli contrattuali, così come abbiamo fatto in passato per i dipendenti della cooperativa che si occupava dello spazzamento".

Il Sindaco Balducelli: "Un altro passo avanti in direzione dell'Unione"

Il sindaco Balducelli: "Sento il dovere di ringraziare i sindaci Massimo Coppola e Salvatore Cappiello per aver condiviso l'entrata di Massa Lubrense in Penisola Verde. Oggi poniamo un nuovo tassello di quello che deve essere l'Unione dei Comuni della Penisola Sorrentina. Ringrazio di cuore l'assessore Sonia Bernardo per l'impegno profuso in questi anni nel fare in modo che la Penisola abbia una sua autonomia gestionale nel campo dei rifiuti rispetto a un servizio che altrimenti dovrebbe passare pari pari all'ATO3 rifiuti, che comprende buona parte dei comuni della provincia di Napoli. Un impegno che molte volte è costato delle dure e ingiustificate critiche da chi non ha capito a pieno, o non ha voluto capire, i rischi che il nostro territorio stava correndo".

Il Presidente di Penisolaverde Parlato: "Garantiamo un servizio di qualità all'utenza"

“Nel settore dell’igiene urbana Penisolaverde raggiunge così un bacino di utenza di 43.000 abitanti per una produzione totale di rifiuti annua di 28.000 tonnellate, di cui oltre 20.000 di raccolta differenziata - spiega il presidente Francesco Parlato – A Massa Lubrense da più di un anno viene già gestito il servizio di spazzamento delle strade, ad inizio 2023 verrà avviato il servizio di raccolta. Nei Comuni di Sorrento e Piano di Piano di Sorrento è attiva anche la gestione del servizio di manutenzione del verde pubblico. Ci attende un lavoro impegnativo per garantire ai Comuni soci, ai cittadini ed alle imprese un servizio sempre di qualità ed in linea con tutte le nuove indicazioni normative, che stanno caratterizzando il settore dei servizi pubblici in questi ultimi anni”

(Nella foto i sindaci Lorenzo Balducelli, Salvatore Cappiello, Massimo Coppola)