Castellammare di Stabia, scatta la Ztl per le festività natalizie Il provvedimento della Polizia Municipale per agevolare il transito nelle strade dello shopping

La Città si appresta a vivere il lungo periodo delle festività natalizie predisponendo una zona a traffico limitato nelle strade più affollate dello shopping onde consentire un'agevole mobilità pedonale.

In particolare il provvedimento sarà valido durante i week end e nei giorni di festa e di vigilia e risulta così articolato:

Via Fusco e C.so V. Emanuele nei giorni 10, 17 e 23 dicembre: dalle ore 17 alle 20.30

Via Fusco e C.so V. Emanuele nei giorni 11 e 18 dicembre: dalle ore 10 alle 13 e dalle 17 alle 20.30

Via Fusco, C.so V. Emanuele, Via Roma e Via Nocera: 24 e 31 dicembre dalle ore 10 alle 18

Via Fusco, C.so V. Emanuele, Via Roma e Via Nocera: 5 gennaio dalle ore 10 alle 13 e dalle 17 alle 20.30

Nei rioni la tradizione dei falò dell'Immacolata

Intanto la città si prepara a vivere la notte dell'Immacolata con i tradizionali falò che sono stati allestiti sul lungomare cittadino, ma nonostante l'azione preventiva di repressione posta in essere dalle forze dell'ordine non mancherà l'accensione di fuochi nei rioni cittadini dove questa tradizione è antica e scandita nelle settimane precedenti la festività dalla raccolta della legna per allestire i falò.