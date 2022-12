Casoria, Parco dei Pini: consegnato cantiere per nuovo centro servizi Riqualificazione aree esterne di scuola e palazzine

Le strette di mano e gli applausi sanciscono l’inizio di una nuova era per Parco dei Pini. L’intera formazione di governo, compresi assessori e consiglieri, con in testa il sindaco Raffaele Bene, si è recata al Parco dei Pini di località Arpino per consegnare ufficialmente il cantiere dei lavori alla comunità.

Il progetto di riqualificazione del rione Erp Parco dei Pini si dipanerà in tre step che cambieranno radicalmente il volto del quartiere. Il primo riguarderà la creazione di un centro servizi per famiglie al primo piano dell'edificio che ospita l'Ufficio Tributi.

Il secondo passo riguarderà la riqualificazione dell'area esterna all'edificio scolastico. Il terzo e ultimo passaggio toccherà la riqualificazione degli spazi attrezzati.

“Diamo in consegna ufficialmente a questa comunità il cantiere di Parco dei Pini. Non facciamo promesse, ma prendiamo impegni: e questo lo avevamo assunto con quest’area della città” ha dichiarato il sindaco Raffaele Bene, davanti ad un nutrito gruppo di cittadini che ha visionato lo schema informativo del progetto.

“I lavori partiranno dall’ufficio tributi, dove sarà realizzato un centro di servizi per famiglie e poi arriveranno nel parco per il recupero degli spazi comuni.

Si tratterà di un’opera consistente che prevede l’apertura di spazi esterni e maggiore decoro per il parco. A questo intervento ne seguirà un altro da 1,4 milioni di euro per rifare ascensori, impianti elettrici ed impermeabilizzazioni di solai delle scale degli edifici. Ringrazio i nostri uffici per il lavoro svolto e ai cittadini chiedo solo buon senso nell’aiutarci a preservare le opere che saranno realizzate. Abbiamo intrapreso la strada della riqualificazione di quest'area”