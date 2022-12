"Uno spettacolo di città", a Vico Equense gli eventi per brindare al nuovo anno Ritorna il "Capodanno in Piazza" nella città del sindaco Giuseppe Aiello: musica, risate, spettacolo

Fervono i preparativi per brindare in grande stile al nuovo anno dopo le restrizioni e la prudenza degli anni pandemici. "Finalmente torniamo ad abbracciarci aspettano l'anno nuovo in Piazza Umberto I...", dichiara il sindaco Giuseppe Aiello che per questo Natale ha proposto un cartellone di eventi assolutamente prestigioso.

Giuseppe Aiello: una festa di saluto al 2022 e di benvenuto al 2023

Per la fine dell'anno si parte allo scoccare della mezzanotte con il revival anni ‘70 e ’80 per poi passare ai grandi successi degli anni ’90 con il dj set di Ivano Petagna e l’animazione di Marco Pesacane. Dalle 2.30 sarà la volta di Daniele Decibel Bellini con il suo show e a condurre la serata sarà il cuore pulsante di Radio Vikonos, con Francesco Marciano e Giovanna Castellano.

Nell’ambito del Cartellone di eventi natalizi della Città Metropolitana “Uno spettacolo di città”, realizzato per valorizzare la cultura, le tradizioni locali, l’arte del territorio, Vico Equense ha organizzato una mattinata all’insegna della grande musica. Per festeggiare l’inizio del nuovo anno lunedì 1 gennaio alle ore 12.00 presso l’Aequa Cineteatrospazioarte, “L’arte delle Muse”, si svolge il Concerto orchestrale del primo dell’anno della S.C.S. International Orchestra diretta dal Maestro Ivan Antonio, con musiche Valzer, Polke di Strauss e il grande repertorio brillante classico–viennese.

"Due eventi che ci aprono il cuore e ci proiettano nel 2023, con uno spirito diverso da quello degli anni precedenti – ha dichiarato il sindaco Peppe Aiello - Vico Equense si conferma una città in grado di accogliere migliaia di persone e in grado di fare turismo di qualità. Auguro a tutti di trascorrere queste festività con momenti di condivisione all’insegna della solidarietà, dell’amicizia, della fratellanza e della serenità”.