Alberghiero "F.De Gennaro", donazione alla Fondazione Santobono Pausilipon Una serata di grandi emozioni con i sindaci e i partecipanti al progetto "Illumina il tuo Natale"

All'Istituto Alberghiero "Francesco De Gennaro" si è svolta la serata a sostegno delle attività della Fondazione "Santobono Pausilipon Onlus" promossa dalla scuola diretta dal preside Salvador Tufano col progetto "Illumina il tuo Natale...Accendi una speranza in un bimbo che soffre".

Ospiti della serata sono stati Flavia Matrisciano, direttrice della Fondazione, Antonio Varone direttore della struttura di neurologia dell'Azienda Ospedaliera Santobono Pausillipon, i sindaci di Vico Equense Giuseppe Aiello, di Pimonte Francesco Somma, di Santa Maria la Carità Giosuè D'Amora, di Gragnano Nello D'Auria, di Sant'Antonio Abate Ilaria Abagnale, di Pompei Carmine Lo Sapio, Nello Cuomo titolare del lounge bar Piazza Vanvitelli di Castellammare di Stabia che hanno creduto e sostenuto il progetto.

Il Preside Tufano: "Abbiamo vissuto il Natale all'insegna della solidarietà, grazie a tutti"

"Il desiderio di voler impegnare le proprie energie, il proprio tempo libero in un periodo particolare, quello del Natale, solitamente proiettato in un'ottica consuistica e distratta, lontano da quanti vivono il clima delle feste nel disagio e nella sofferenza - spiega il dirigente Tufano - ha unito docenti, alunni e personale Atra dell'Istituto in un unico interesse: donare, donare, donare".

Attraverso la realizzazione e la vendita di dolci natalizi negli stand ubicati in ben sette comuni dell'area sono stati raccolti 8200 euro oltre a giocattoli offerti dalle attività commerciali e ne è stato fatto dono alla Fondazione per i piccoli ospiti ammalati".

Classi del De Gennaro anche presso una sede a Gragnano

Sul fronte didattico un'altra importante novità riguarda l'avvenuta autorizzazione al "De Gennaro" di attivare nel Comune di Gragnano alcune classi dell'alberghiero consentendo così ai ragazzi del territorio di frequentare la scuola. "Un programma importante che continueremo a sviluppare in costante sinergia tra queste nostre realtà - ha sottolineato Tufano - Abbiamo in cantiere tante iniziative, alcune già avviate e altre in corso di definizione per la visione dinamica che abbiamo della scuola, dell'insegnamento e del rapporto con la società in cui viviamo e operiamo con l'intento di dare ai nostri studenti oltre alla formazione anche l'occasione di un rapido inserimento nel mondo del lavoro che, oggi grazie anche all'istituzione dell'ITS costituisce un'importante realtà per la nostra platea di studenti trattandosi di scuola di eccellenza e alta specializzazione".