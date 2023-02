Sorrento, la settimana del Santo patrono Antonino e della festa dell'amore Dall'8 al 15 febbraio la città celebra il Santo protettore e gli innamorati con "Sorrento in love"

La festa di Sant'Antonino, patròno della città di Sorrento (e anche della città di Campagna), è una delle più importanti ricorrenze religiose dell'intera Penisola Sorrentina per il forte attaccamento alla storia del Santo da parte dei Sorrentini e di tutta la comunità della Penisola. Coincide con la festa laica di San Valentino, patròno degli innamorati, dando vita così a un evento tra il sacro e il profano che fa della città una meta anche turistica per trascorrere il giorno dell'amore nella suggestione di una Sorrento invernale che si addobba di rosso e di luce accogliendo fedeli e innamorati.

Celebrazioni religiose, la processione del Santo e la messa con l'Arcivescovo Francesco Alfano

Le celebrazioni religiose consistono nel novenario di Sant'Antonino iniziato il 5 febbraio e che si conclude il 13, domenica 12 sono tre le messe che si tengono nella chiesa, alle ore 10, 11.30 e 18 mentre lunedì 13 la Messa si terrà alle 9 e alle 10, alle 17 il Santo Rosario cui seguiranno alle 18 i Vespri presieduti dall'Arcivescovo Mons. Francesco Alfano con la partecipazione del Capitolato Cattedrale e delle Autorità Cittadine.

Martedì, giornata della festa, le messe si susseguono uno dietro l'altra a partire dalle 5 e fino alle 13. Alle 9 si svolge la processione con l'effige del Santo e al rientro, dopo il giro della città, ci sarà la celebrazione solenne del Vescono Alfano e concelebrata da i sacerdoti che partecipano alla processione. I riti sacri si concludono nel pomeriggio alle 17.30 col Rosario e alle 18 la Messa con panegirico.

La Festa degli Innamorati in una Sorrento colorata di rosso

Per la Festa degli innamorati invece il Comune di Sorrento ha coniato lo slogan "Sorrento in love" che propone una settimana, dall'8 al 15 febbraio, in cui vivere la suggestione della festa dell'amore a Sorrento che per l'occasione si veste di rosso. La festa degli innamorati sarà per otto giorni il leitmotiv che accoglierà visitatori e curiosi con l'obiettivo di invogliare le coppie a trascorrere qualche giorno nella città del Tasso. In particolare, il programma prevede via San Francesco, piazza della Vittoria, piazza San Francesco e via degli Archi, addobbate con cuori e luminarie, così come la villa comunale Salve D'Esposito. Inoltre i negozi del centro saranno allestiti a tema e alcuni angoli del centro storico illuminati con il colore dell’amore.