Vico Equense: "Uno spettacolo di città", ecco il Carnevale Due giorni di festa tra le strade cittadine nel programma sostenuto dalla Città Metropolitana Napoli

La Città si prepara a vivere il Carnevale con un cartellone di appuntamenti, incluso negli eventi della Città Metropolitana di Napoli, intitolato "Uno spettacolo di città". Lo scopo è quello di valorizzare la cultura, le tradizioni locali, l’arte del territorio che nell'arco di due giorni presenteranno a residenti e ospiti il volto ludico della comunità.

In piazza Marconi ecco “Street art and Fun”. Trenta artisti di strada, sorprese e tanto altro ancora, in collaborazione con la Compagni degli Sbuffi. Domenica 19 febbraio a partire dalle ore 11.00 ci sarà lo spettacolo dei burattini con tante sorprese per tutti, aspettando il giorno di Carnevale. Martedì 21 febbraio, sempre in piazza Marconi a partire dalle 15.30 è in programma lo spettacolare evento di animazione con muppet parade, maschere, giocolieri e artisti di strada. Non mancherà il tradizionale corteo per le strade cittadine.

“Momenti di svago e serenità per i nostri bambini che potranno vestirsi a festa e colorare le strade della nostra città”, ha dichiarato il sindaco Peppe Aiello.