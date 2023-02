A Castellammare di Stabia cardiologie aperte con "Back to school" L'Asl Napoli 3 Sud porta la prevenzione nelle aule

E' in programma da questa mattina presso l’auditorium del liceo scientifico "F. Severi" il secondo appuntamento relativo alle giornate di sensibilizzazione alle patologie cardiovascolari “Back to School”, cardiologie aperte 2023.

All’iniziativa, organizzata dalla cardiologia e unità di terapia intensiva cardiovascolare (Utic) dell'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia diretta Fabio Minicucci, in programma al liceo stabiese, partecipano il direttore generale dell’Asl Napoli 3 Sud Giuseppe Russo, la direttrice sanitaria aziendale Elvira Bianco, la dirigente scolastica Elena Cavaliere.

Il primo evento che ha visto la partecipazione attiva di numerosi docenti e studenti, si è svolto lo scorso 14 febbraio 2023 nella scuola "R. Fucini-Roncalli" di Gragnano.

L'obiettivo delle giornate è quello di sensibilizzare gli studenti sui rischi per la salute cardiovascolare e diffondere la cultura della prevenzione.

La sessione divulgativa prevede una panoramica sull’epidemiologia, fattori di rischio cardiovascolari e le strategie da adottare per combattere questi ultimi. Oltre alla parte teorica vi sarà una dimostrazione pratica di rianimazione cardiopolmonare e manovre di disostruzione delle prime vie aeree, quindi cosa fare in caso di arresto cardiaco.

Previsto anche un momento culturale con l’intervento degli attori Luigi Ferraris, Filomena Gargiulo, Alfonso Stella.