Massa Lubrense, l'assessore Sonia Bernardo: "Perseguiamo il malcostume di pochi" I vigili urbani in azione per attuare le direttive dell'assessorato all'ecologia in località Termini

di Vincenzo Califano

"Certi comportamenti offendono la città e vanno perseguiti senza indugio". Così la responsabile del settore ecologia e ambiente dell'amministrazione comunale