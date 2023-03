Massa Lubrense, arriva "XII Canto": la cartina di 12 itinerari naturalistici Iniziative delle due Pro Loco, il 10 marzo la presentazione in sala consiliare

Si chiama “XII Canto - I dodici itinerari del Comune di Massa Lubrense” ed è la cartina, ideata da Valentina Sannino e Michele Inserra con il contributo delle Pro Loco Due Golfi e Massa Lubrense che verrà presentata il 10 marzo 2023, alle ore 17, presso la Sala Consiliare in Piazza Vescovado.

L’iniziativa nasce per incentivare il trekking urbano e extraurbano e per consentire la massima fruizione dei percorsi del territorio di Massa Lubrense. Per questo l’Amministrazione Comunale, grazie ad un contributo della Città Metropolitana di Napoli, ha realizzato questo strumento a disposizione dei turisti e dei tanti appassionati di trekking per la valorizzazione dei luoghi famosi o più nascosti di Massa Lubrense.

“Ogni angolo del nostro paese merita di essere visitato e apprezzato - dichiara Giovanna Staiano assessore al turismo - perché la natura che fa da cornice ai nostri luoghi è un valore aggiunto all’offerta turistica e, proprio nel momento in cui la Primavera è in arrivo, si vuole garantire la fruibilità di più di 100 chilometri di sentieri, stradine e percorsi pedonali che attraversano tutte le frazioni, i borghi rurali e marinari da parte di escursionisti o anche da chi semplicemente vuole trascorrere una giornata nel verde”.

“La nuova cartina è uno strumento importante per la conoscenza e la valorizzazione del nostro territorio - sottolinea Domenico Tizzano assessore alla sentieristica - la sinergia con la Città Metropolitana di Napoli ci ha permesso di offrire questo nuovo strumento che arricchisce la nostra offerta turistica nel segno dell’escursionismo e del turismo green. Un segmento importante che ben si sposa con le caratteristiche peculiari del nostro territorio”.

Durante la cerimonia di presentazione saranno distribuite le cartine agli operatori turistici che potranno distribuirle nelle loro attività ai propri clienti.