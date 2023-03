Castellammare di Stabia, una panchina rossa contro la violenza di genere Iniziativa della direzione dell'Asl Napoli 3 Sud all'ospedale San Leonardo

Per l’8 marzo 2023 ricorrenza della Festa della Donna, alle ore 10.30 nelle aiuole dell’ospedale San Leonardo verrà installata una “Panchina Rossa”. All’iniziativa, curata dalla direzione di presidio con il supporto dalla struttura complessa dell’unità operativa di ostetricia e ginecologia diretta dalla dottoressa Eutalia Esposito, parteciperanno le scuole, le istituzioni territoriali e religiose, le associazioni, le forze dell’ordine, le autorità civili e militari.

Il fenomeno della violenza contro le donne purtroppo non accenna a diminuire e i dati diffusi sono allarmanti. Di fronte a questa situazione anche le istituzioni sanitarie sono chiamate a fare la propria parte.

“Realizzare all’interno dei nostri ospedali, così come già è stato fatto all’ingresso della sede della direzione generale Asl Napoli 3 Sud, una panchina rossa - spiega Giuseppe Russo direttore generale Asl Napoli 3 Sud (nella foto) - credo sia un gesto semplice, ma concreto e tangibile, per diffondere un messaggio importante e contribuire a fermare la violenza di genere”.

Russo: Una panchina rossa in tutti gli Ospedali dell'Asl Napoli 3 Sud

Le panchine rosse sono state pensate come simbolo di rifiuto della violenza nei confronti delle donne. Un segno permanente di memoria e speranza.

All’interno del San Leonardo di Castellammare di Stabia è attivo il Percorso Rosa Ospedaliero per l’accoglienza e l’assistenza alle donne vittime di violenza di genere e per i loro bambini vittime di violenza assistita.

Una procedura integrata di interventi, caratterizzata da accoglienza, diagnosi, refertazione, repertazione e trattamento sanitario, senza tralasciare il necessario supporto psicologico.