Massa Lubrense, encomio del sindaco al poliziotto Antonino Bozzaotra Riconoscimento assegnato dal Comune all'agente di Sorrento

Il sindaco Lorenzo Balducelli ha consegnato un encomio solenne al vice soprintendente della Polizia di Stato Antonino Bozzaotra appartenente al Commissariato di Sorrento.

La scorsa estate Bozzaotra si era reso protagonista dell'arresto di uno spacciatore di sostanze stupefacenti sorpreso in flagranza di reato sulla spiaggia di Marina del Cantone. "L'azione - ha evidenziato il sindaco - è stata importante e di particolare valore perché fatta fuori dall'orario di servizio e perhè con l'arresto dell'uomo è stato stroncato un giro di sostanze stupefacenti che venivano cedute a minori".

Alla cerimonia hanno partecipato anche Nicola Donadio Dirigente del Commissariato della Polizia di Stato di Sorrento e alcuni colleghi di Bozzaotra ai quali Balducelli ha espresso il proprio compiacimento per diverse operazioni antidroga effettuate sul territorio da parte della Polizia e il ringraziamento per aver contribuito, insieme alle altre Forze dell'Ordine, alle ricerche che hanno poi portato al ritrovamento del bambino di Nerano scomparso di casa lo scorso mese di febbraio.

Nicola Donadio ha commentato: "E' stata una bellissima cerimonia in cui si è apprezzato il costante lavoro delle Donne e degli Uomini del Commissariato PS Sorrento. Oggi in particolare si è posto in evidenza l'abnegazione, la determinazione e la bravura investigativa di un bravissimo Poliziotto Antonino Bozzaotra...Ringrazio il Sindaco di Massa Lubrense Lorenzo Balducelli per le belle parole e per l'attestato di stima".