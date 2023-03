Sorrento, a Casarlano la raccolta degli oli usati in cambio di olio e arance Doppio conferimento conferimento domenicale: prodotti alimentari per chi ricicla correttamente

Una domenica 12 marzo ricca di appuntamenti e c'è spazio anche per l'ecologia e le giornate di raccolta e riciclo degli oli usati in programma presso la chiesa di Casarlano alle ore 10 alle 12.30.

E' il secondo appuntamento con le Giornate Ecologiche promosse dal Comune di Sorrento e da Penisolaverde per offrire ai cittadini l'opportunità di conferire almeno 10 litri di olio esausto per ricevere in cambio una bottiglia di olio extravergine di oliva prodotto dagli agricoltori locali.

Grande novità della tappa di Casarlano e anche di quella successiva che si terrà il 16 aprile a Priora, è che sarà data a possibilità, a chi porterà un quantitativo inferiore ai 10 litri di olio esausto, oppure su espressa richiesta, di avere in omaggio un sacchetto di compost prodotto dagli scarti della frazione organica.

"L’appuntamento con le Giornate Ecologiche ormai è diventata una tappa fissa a cui centinaia di cittadini del nostro territorio partecipano con entusiasmo - dichiara Luigi Di Prisco presidente del consiglio comunale e promotore dell’iniziativa – Oltre a dare la possibilità di riciclare più facilmente l’olio esausto, recandosi in modo itinerante sul territorio cittadino, da quest’anno abbiamo voluto anche promuovere sia l’arancio biondo sorrentino, che trova sempre più difficoltà sul mercato nonostante le sue grandi qualità organolettiche, sia il compost, che è il prodotto finito che si ottiene dal corretto riciclo dell’umido. Riciclare è una risorsa importante, e bisogna imparare a farla nel modo corretto”.