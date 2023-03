Vico Equense, Terna spiega ai cittadini il piano di riassetto della rete Prosegue l'intervento del gestore elettrico nazionale in Penisola Sorrentina

Terna ha incontrato la comunità di Vico Equense per illustrare l'avvio dei cantieri del collegamento elettrico a 150 kV “Sorrento - Vico Equense - Agerola - Lettere” all’interno del territorio comunale.

All’evento, che si è tenuto presso l’Oratorio San Raffaele, ha partecipato il sindaco Giuseppe Aiello con un'ampia rappresentanza di consiglieri comunali. Durante l’incontro i tecnici di Terna hanno condiviso con i cittadini tutte le informazioni sui lavori che interesseranno l’area del Comune, raccogliendo anche osservazioni sull’opera da parte della comunità locale.

L’opera, per la quale Terna investirà circa 40 milioni di euro, rientra nel più ampio piano di riassetto della Penisola Sorrentina e consentirà di aumentare l’affidabilità del sistema elettrico e di superare il livello di tensione di 60 kV, non più adeguato ad assicurare la sicurezza, la resilienza e la qualità del servizio di trasmissione elettrica dell’area. Una volta completata, inoltre, permetterà, a fronte della realizzazione di 23 km di nuove linee elettriche aeree e di 12 km in cavo interrato, la demolizione di circa 60 km di vecchi elettrodotti e oltre 160 sostegni all’interno della Penisola Sorrentina.

“La nostra priorità è la realizzazione dell’opera – ha dichiarato il sindaco Giuseppe Aiello - Stiamo lavorando in sinergia con tutti gli enti preposti allo scopo di ridurre al minimo i disagi per i cittadini, vista l’importanza dell’opera che si andrà a realizzare”.

Sulla stessa lunghezza d’onda la consigliera comunale Rossella Staiano: “Durante questo percorso saremo vicini ai cittadini creando un canale diretto per le emergenze, al fine di interagire direttamente con gli utenti e renderli partecipi di questa importante iniziativa”.

(foto Vico Equense centro di fotoeweb)