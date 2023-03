Vico Equense, stop ai mezzi pesanti nel centro città e sulla statale sorrentina Oltre alle targhe alterne dall'8 aprile i mezzi pesanti oltre 3,5 tonnellate non potranno transitare

Col provvedimento delle "targhe alterne" in vigore dall'8 aprile è stato introdotto un altro divieto alla circolazione che riguarda in particolar modo il Comune di Vico Equense sul cui centro ricade il traffico dei mezzi pesanti rendendo praticamente invivibile e impercorribile la città.

I mezzi pesanti non potranno circolare nelle stesse fasce orario stabilite per le targhe alterne: praticamente dalle 8 alle 19 fino al 31 maggio dal venerdì alla domenica e dal primo giugno al 30 settembre tutti i giorni. Sono esentati dal divieto i veicoli adibiti al carico e scarico merci con portata non superiore alle 3,5 tonnellate, dei mezzi di trasporto pubblico, dei bus turistici, taxi e veicoli presi a noleggio con conducente.

Il sindaco Giuseppe Aiello: si tratta di una misura indispensabile per la nostra città

Spiega il sindaco Giuseppe Aiello: "Abbiamo tutti concordato che fosse necessaria l'introduzione di misure urgenti per mitigare le conseguenze derivanti dai grossi volumi di traffico che attraversano i centri urbani dei comuni della Penisola, a causa dei quali si generano intasamenti della circolazione veicolare non coerenti con le esigenze delle mobilità locali e del benessere dei residenti. Ma soprattutto, i continui rallentamenti e blocchi della circolazione finiscono per danneggiare le attività turistiche e l'indotto collegato al turismo. Grazie alla guida autorevole del Prefetto di Napoli che ha sin da subito istituito un tavolo tecnico per le problematiche legate alla viabilità, è emersa la necessità di adottare due provvedimenti importantissimi: il traffico su targhe alterne in Penisola Sorrentina e il divieto di accesso dei mezzi pesanti. Con questo provvedimento congiunto - conclude Aiello - renderemo l’unica via d’accesso su gomma della Penisola più scorrevole e sicura, senza gravi conseguenze soprattutto nei prossimi mesi in cui si concentrerà il flusso turistico per tutta l’Estate. Un provvedimento sperimentale che noi sindaci della Penisola crediamo possa essere un punto di inizio importante, consapevoli che non rappresenterà la soluzione a tutti i problemi ma che è assolutamente necessario. Infine ringraziamo i nostri Comandanti della Polizia Municipale per l'attività di coordinamento e per l'impegno profuso".