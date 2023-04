Sorrento, la tassa di soggiorno finanzia opere a forte attrazione turitica Approvate in Consiglio comunale le proposte per gli interventi sul patrimonio dell'Ente

Per una città turistica come Sorrento la "Tassa diSoggiorno" rappresenta una delle voci di entrata più significativa per il bilancio dell'ente e la sua destinazione vincolata alla promozione artistico-culturale in chiave turistica consente all'Amministrazione del sindaco Massimo Coppola di impegnare consistenti risorse finanziarie in diversi settori sia per la promozione, sia per interventi significativi su beni e opere che rappresentano il patrimonio culturale e ambientale di Sorrento.

Le opere finanziate con gli oltre sei milioni di euro incassati dal comune

Gli oltre sei milioni di euro incassati nella trascorsa stagione turistica, secondo le proposte che il sindaco Coppola ha presentato al consiglio comunale, vanno a finanziare una serie di interventi di sicuro interesse turistico.

Vediamo il dettaglio:

€ 555.987,08 – Parco Agricolo Archeologico Regina Giovanna;

€ 350.000,00 – Info Point Piazza Veniero;

€ 1.011.691,00 – Eliporto Le Tore;

€481.046,75 – Pineta Le Tore;

€ 190.000,00 – Messa in sicurezza via Zatri;

€ 270.000,00 – Manutenzione via Fregonito e via Atigliana;

€ 400.000,00 – Ripristino percorso Antiche Mura;

€ 460.000,00 – Regolare le acque meteoriche di via Riviezzoli;

€ 160.000,00 – Cappella S.M. Del Toro in via Fregonito;

€ 600.000,00 – Chiostro San Francesco;

€ 500.000,00 – Restauro Beni Culturali

€ 700.000,00 – Valorizzazione Cisternoni Romani.

Interventi che andranno a valorizzare importanti realtà e località di Sorrento e che sono forti attrattori turistici su cui punta l'Amministrazione nella differenziazione dell'offerta a livello nazionale e internazionale dove proprio l'aspetto artistico-culturale gioca un ruolo di primo piano.

A Nizza e a Montecarlo per promuovere un progetto di destagionalizzazione turistica in chiave culturale

In questa ottica di promozione internazionale dell'offerta turistica sorrentina si inserisce anche la recente missione a Nizza e a Montecarlo del Sindaco Massimo Coppola con l'obiettivo di destagionalizzare l'offerta partecipando al Salone Turistica ID-Weekend 2023, promosso dalla Camera di Commercio italiana di Nizza e della Costa Azzurra.

La fiera sul molo del porto nei pressi della Promenade des Anglais e vicino al centro storico si rivolge a un pubblico che vuole scoprire nuove destinazioni e propone incontri, dibattiti, animazioni culturali, musicali ed artistiche, nonché workshop e ted-talk per operatori del settore.

Al termine della cerimonia, la partenza verso il Principato di Monaco, dove le delegazioni comunali sono state accolte dall'ambasciatore d'Italia a Monaco, Giulio Alaimo e dal sindaco di Monaco, Georges Marsan.

La nuova campagna di marketing turistico internazionale

La nuova campagna di marketing territoriale prevede infatti attività di promozione anche sul territorio monegasco, dove l'ente camerale di Nizza associa aziende ed enti. A loro, il sindaco Coppola ha fatto dono di scatole realizzate con l'antica arte dell'intarsio sorrentino.

Presentata inoltre la guida Visitez l'Italie 2023 presso la galleria d'arte Authentic Nice Gallery. Ai giornalisti presenti il sindaco Coppola ha elencato le tante occasioni che Sorrento offre a chi voglia visitarla anche fuori stagione, dall'opportunità di gustare i prodotti enogastronomici del territorio, alla possibilità di praticare un turismo naturalistico, dalla vicinanza a località come Pompei, Capri, la costiera amalfitana e Napoli, ai tesori d'arte offerti dai suoi musei. Un ampio spazio della guida è stato infatti dedicato a Sorrento Musei, il biglietto unico digitale per l'accesso al Museo Correale, al Museo Multimediale Sorrento Experience, al Muta, Museo Bottega della Tarsia lignea e alla Fondazione Sorrento.