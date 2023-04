Piano di Sorrento, completato il restyling dei giardinetti di Via delle Rose Riqualificata l'area destinata a parco giochi e fitness con nuovi giochi sulla pavimentazione

E' giunto a termine l'intervento di riqualificazione dell’area situata in prossimità dei giardinetti di Via delle Rose. Il progetto riguardava il recupero dell’area di pattinaggio con l’obiettivo di rendere pienamente fruibili gli spazi. I lavori hanno previsto anche l’installazione di attrezzature per il fitness. Nel corso degli interventi sono stati disegnati dei giochi nella pavimentazione.

Anna Iaccarino, assessore delegato ai Lavori Pubblici, ha dichiarato: “Siamo soddisfatti visto che restituiamo spazi alla collettività. I tempi di ultimazione, come indicatoci dalla ditta, sono stati legati, in particolare, alla sensibilità, in fase di apposizione, dei materiali scelti per la pavimentazione, alle basse temperatura invernali. L’area di Via delle Rose è utilizzabile anche dalle persone con disabilità: un aspetto cruciale per l’inclusività negli spazi pubblici. La rigenerazione urbana non è un programma astratto: spazi e ambienti pubblici vanno riqualificati al meglio e devono essere adeguati alle esigenze dei cittadini e al miglioramento della qualità della vita”.

Ha aggiunto inoltre: “Nel cuore della nostra città da oggi torna a essere fruibile un’area dove liberamente si possono svolgere attività legate allo sport e al fitness. C’è l’opportunità anche per i più piccoli di fruirne visto che è stata realizzata una nuova pavimentazione per il pattinaggio, su cui sono stati anche disegnati dei giochi. L’area è dotata di video sorveglianza ed è anche prevista una illuminazione più consona. Con questo intervento auspichiamo di aver dato un piccolo contributo a migliorare il benessere dei cittadini”.