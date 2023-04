Piano di Sorrento, Maria Laura Gargiulo nuovo segretario del circolo PD Eletta all'assemblea congressuale che chiude la lunga stagione commissariale

Maria Laura Gargiulo, medico, è il nuovo segretario del circolo PD di Piano di Sorrento essendo stata eletta dall'assemblea congressuale nella tornata prevista per il rinnovo degli organismi all'indomani dell'elezione di Elly Schlein alla guida del partito.

Una svolta venuta dopo un lungo periodo di commissariamento del circolo carottese e che va nella direzione del cambiamento all'insegna delle donne che diventano sempre più protagoniste della vita politica e pubblica a tutti i livelli.

Gargiulo è la seconda donna a guidare un circolo del PD in Penisola Sorrentina

Nella Penisola Sorrentina la Gargiulo è la seconda donna chiamata a guidare il partito dopo Lucia Gargiulo segretario a Sant'Agnello.

Un curriculum politico di tutto rispetto è quello che vanta la dottoressa Gargiulo che, alle ultime elezioni regionali, è stata candidata nella lista PD "...per spirito di servizio al partito...", ci tiene a spiegare, classificandosi al decimo posto con una brillante affermazione personale nonostante la candidatura sia maturata nella fase conclusiva della presentazione delle liste.

"Sono una persona coerente e leale e quando si è trattato di dare una voce al territorio peninsulare in queste elezioni, nonostante sapessi che non avevo chance di farcela, non mi sono tirata in dietro e ho ottenuto un risultato soddisfacente e che è stato apprezzato anche dal partito napoletano e campano. Oggi inizia una nuova sfida e ce la metterò tutta per dare un volto e un ruolo nuovi al PD di Piano di Sorrento e in generale della Penisola Sorrentina dove dobbiamo lavorare uniti se vogliamo recuperare un rapporto reale con i cittadini sui temi che hanno a cuore e che raprpesentano l'unico strumento per ricostruire relazioni con la comunità".

Più volte consigliere comunale a Meta e a Piano di Sorrento, Gargiulo punta a riunire il PD peninsulare

La neo-segretaria vanta un curriculum di tutto rispetto essendo stato consigliere comunale prima a Meta e poi anche a Piano di Sorrento, sempre forte di cospicui consensi e di una stima dei cittadini che le riconoscono credibilità e affidabilità, doti rare in un mondo politico dove regnano approssimazione, interessi personali e incoerenza.

"Il mio obiettivo è quello di recuperare le persone che si sono allontanate dal partito, quelle che hanno deciso di non iscriversi più...Il tesseramento ha rappresentato uno dei momenti di forte criticità in questa azione di ripresa dell'attività del PD perchè la gente non trovava più ragione di partecipare e quindi di iscriversi. Non è stato facile e non è facile, ma com'è accaduto a livello nazionale con l'elezione della Schlein, si è riaccesa quella fiamma della speranza di una svolta, è stato dato un segnale di "permanenza in vita" che deve essere alimentato e questo è il compito che mi attende e con me il nuovo quadro dirigente che mi affiancherà nella conduzione del circolo.

Il mio invito che rivolgo agli altri circoli PD della Penisola Sorrentina: abbiamo temi comuni su cui confrontarci e su cui elaborare proposte programmatiche unitarie da portare in tutte le sedi. Accantoniamo le divisioni e costruiamo un partito nuovo che sia capace di essere non solo presente, ma attivo e propositivo per recuperare un ruolo e una presenza anche nelle istituzioni laddove non ci siamo e dove il nostro contributo di idee e di progetti può rivelarsi prezioso per il bene comune. E ora mettiamoci a lavoro perchè c'è tanto da fare e come mia consuetudine lo faccio con entusiasmo e con spirito di servizio".