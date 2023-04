Caos traffico, Sorrento polemizza con Castellammare per i cantieri sulla SS145 Iniziativa del sindaco Massimo Coppola nei riguardi dei commissari di Castellammare per il traffico

All'indomani delle festività pasquali quando è stata sperimentata la circolazione a targhe alterne con l'aggiunta della Ztl a Sorrento si è registrato uno stop al traffico in uscita dalla Penisola Sorrentina per i lavori di pavimentazione che il Comune di Castellammare di Stabia sta facendo sulla statale sorrentina 145. Ne sono scaturite lunghe file e le proteste degli automobilisti imbottigliati per ore in lunghe file che hanno letteralmente paralizzato il traffico sia in entrata sia un uscita dalla costiera provocando forti disagi anche ai turisti che affollano la Penisola Sorrentina.

"Una situazione insostenibile nei confronti della quale il Comune di Castellammare di Stabia deve prendere immediati provvedimenti - dichiara il sindaco Massimo Coppola rivolgendosi ai commissari prefettizi - In questo modo si calpestano i diritti di quanti, in assenza di altre soluzioni di mobilità, sono costretti quotidianamente a prendere l'auto per raggiungere il posto di lavoro o la sede di studio. E si vanificano gli sforzi di enti locali ed imprenditori, per qualificare l'offerta turistica, offuscando anche all'estero, in maniera irreparabile, l'immagine della nostra terra e proprio in concomitanza con l'inizio della stagione".

Gli effetti sulla circolazione provocati dai cantieri sulla SS145 si sono fatti immediatamente sentire vanificando praticamente gli sforzi posti in essere per attutire la pressione del traffico automobilistico che, in avvio di stagione, è già particolarmente intenso. E' sempre più evidente che in mancanza di un preliminare confronto tra le amministrazioni comunali in merito alla programmazione dei lavori da effettuarsi queste criticità sono destinate a riproporsi puntualmente per cui urge sempre di più attivare quella cabina di regia intercomunale per individuare soluzioni idonee a non penalizzare la mobilità lungo una statale che rappresenta la principale, ancorchè unica, via d'accesso dal casello autostradale di Castellammare in direzione Sorrento.