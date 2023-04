Casoria: L’albero dei bimbi al posto del bunker del boss Via alla demolizione per il centro dell’infanzia sul bene confiscato

Cominceranno con una cerimonia simbolica e dall'alto valore morale nella mattinata di lunedì gli interventi di demolizione del bene confiscato in via Monte Bianco che sarà trasformato in un centro per l'infanzia.

Appuntamento alle ore 11 di lunedì 17 aprile nell'area di via Monte Bianco, alla presenza delle autorità locali e sovracomunali.

L'avvio degli interventi sarà dato simbolicamente dal sindaco Raffaele Bene, insieme all'assessore all'Urbanistica Tommasina D'Onofrio che ha seguito in prima persona il progetto reso possibile dai fondi del Pics. Prenderanno parte tra gli altri, insieme all'assessore regionale Bruno Discepolo, consiglieri comunali e assessori di Casoria, i massimi rappresentanti della Regione Campania, della Città Metropolitana, dei Comuni limitrofi, delle forze dell'ordine e degli istituti scolastici superiori e i docenti universitari che hanno seguito il progetto.



Nel piano finale è prevista la piantumazione di un albero, intorno al quale sorgerà il centro, e crescerà nello stesso punto del bunker dell'ex boss ora demolito.

Un gesto simbolico per una struttura che passa concretamente dalle mani della criminalità organizzata ai bambini di Casoria e che prevede anche uno spazio di incontro per i bambini del quartiere con luoghi di aggregazione per giochi e studio ed un orto sociale.



Si è trattato di un percorso lungo che l'amministrazione Bene è riuscita a completare nell'arco di una consiliatura. Fino all'insediamento di questa amministrazione nessun bene sottratto alla criminalità organizzata era stato mai restituito alla comunità di Casoria.

L'amministrazione è riuscita a centrare l'obiettivo seguendo un iter che ha vissuto diverse fasi dopo la confisca effettiva del 1999. Solo nel 2018 l'area è stata destinata al Comune di Casoria che ha deciso di seguire l'iter per inserirlo negli interventi previsti dal Pics. Nei giorni scorsi sono terminati i lavori propedeutici all'inizio degli interventi di abbattimento.