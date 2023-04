Vico Equense, il sindaco Aiello: "La priorità è tutelare la salute di tutti" Riunito il consiglio comunale per l'approvazione di importanti argomenti

Il Consiglio comunale ha trattato un argomento di scottante attualità riguardante i lavori che Terna sta effettuando in tutta l'area della Penisola Sorrentina e hinterland stabiese per l’eliminazione di quasi 50 tralicci ad alta tensione. Un progetto che, come ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici Luigi De Martino, prevede "...la possibilità di ottenere l’interramento dei cavi e comporterà un conseguente abbattimento del campo elettromagnetico nell’aria, perché la corrente verrà dispersa sotto terra. Assieme al sindaco Peppe Aiello siamo stati a Roma, dove abbiamo parlato con gli ingegneri di Terna per ottenere ulteriori varianti importanti per ridurre notevolmente i disagi per la popolazione, nel momento in cui bisognerà attivarsi con i lavori”.

Per quanto riguarda la mobilità l’Assessore ha chiarito un punto fondamentale: “I lavori procederanno con sensi unici alternati sulla circolazione stradale. Altri tratti, dove le sedi stradali sono più ridotte, saranno chiusi. Terna però ci ha specificato che si tratterà di un cantiere mobile, che avanzerà di 20/25 metri alla volta. Non chiuderemo interi tratti di strada così come dicono i male informati”.

Con una delibera approvata all’unanimità il Consiglio ha dato l’ok al monitoraggio costante dell’inquinamento elettromagnetico prima, durante e dopo i lavori che verranno effettuati da Terna. “Abbiamo raggiunto un risultato importante – ha dichiarato il sindaco Aiello - Tutti insieme, indipendentemente dai colori politici, dobbiamo fare in modo che questa opera ci porti dei benefici maggiori, preservando la nostra salute. Sulla richiesta di utilizzare le compensazioni economiche che Terna riconoscerà alla Città di Vico Equense, non è stato possibile procedere perché il Comune non può intervenire su una proprietà privata. Sarà l’Enel a dover effettuare le operazioni di schermatura. Si sta facendo qualcosa di concreto per cancellare le violenze e le ingiustizie che la nostra città ha dovuto subire in questi anni. Come la nuova galleria, come le antenne del Faito. Facendo squadra, avremo a disposizione un intervento fondamentale che consentirà di togliere tralicci che passano a circa sette metri dalle abitazioni e che sono lì da sessant’anni”.

Il consiglio ha inoltre approvato i provvedimenti riguardanti la Centrale Unica di Committenza tra i comuni di Vico Equense e Meta di Sorrento, un organo che consentirà di accorciare e snellire le procedure burocratiche amministrative dei due enti.

Infine è stata approvata la proposta di conferimento della cittadinanza onoraria al Sig. Robert Zerilli imprenditore originario di Vico Equense ma che ha costruito il suo successo fino a New York e che nel mese di maggio sarà insignito dell'onorificenza in occasione della presentazione dell’autobiografia.