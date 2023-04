Casoria, sindaco Bene: "Grazie alla stazione avremo la piazza del futuro" Su tredici stazioni previste dal piano ben tre saranno ospitate sul territorio casoriano

"Si stanno concludendo in queste ore i primi interventi di carotaggio e le relative operazioni di verifica per la realizzazione della linea della Metropolitana, destinata a collegare la linea Alta Velocità con Napoli a livello locale transitando per Casoria.

La città ospiterà tre fermate e il fulcro di questo attraversamento ferroviario sarà la stazione di piazza Domenico Cirillo, antistante la sede comunale.

Il sindaco Raffaele Bene ha effettuato un sopralluogo nel cantiere per confrontarsi con i responsabili sullo stato degli interventi, propedeutici all’inizio dei lavori veri e propri. Si tratta del primo passo dopo la stipula del protocollo di intesa dello scorso 1° dicembre tra Regione, città metropolitana ed Eav.

Su tredici stazioni previste dal piano ben tre saranno ospitate sul territorio casoriano: Casoria-Casavatore, Casoria-Afragola e Casoria-Centro, proprio l’area oggetto del sopralluogo del primo cittadino. A margine della visita il sindaco Raffaele Bene ha annunciato anche che, insieme ai lavori per la realizzazione della Metropolitana, sono previsti anche interventi di riqualificazione di piazza Cirillo, destinata a diventare la porta di accesso e di uscita da Casoria per tantissimi viaggiatori e pendolari.

“I primi interventi di verifica stanno procedendo senza intoppi. L’attesa per quest’opera, che cambierà il futuro della nostra e di altre comunità dell’area Nord di Napoli, è comprensibile.

Contestualmente alla realizzazione della Metropolitana sono previste altre opere accessorie: la stazione di Casoria Centro ad esempio ci permetterà di riqualificare e migliorare piazza Cirillo che diventerà il biglietto da visita della nostra Città per chi viaggia.

Un lavoro che guarda al futuro dei nostri figli, più dinamico e più ecologico e che sarà reso possibile grazie all’attuale filiera istituzionale creatasi tra il nostro Comune, la Città Metropolitana e la Regione Campania” ha dichiarato il primo cittadino Raffaele Bene.