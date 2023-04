Sorrento: salvaguardia del mare, studenti a lezione dai pescatori alla marina Marina Grande ha accolto gli studenti dell'Istituto comprensivo "Torquato Tasso"

Il mare resta al centro dell'attenzione dell'Amministrazione Comunale per sensibilizzare le nuove generazioni alla sua cura e salvaguardia. In questa ottica sono state da tempo intraprese numerose iniziative che coinvolgono la popolazione scolastica sorrentina e trovano tra i principali fautori Luigi Di Prisco, oggi presidente del consiglio comunale e tra i maggiori artefici delle politiche di tutela che hanno portato alla conquista della Bandiera Blu di cui si attende la conferma nelle prossime settimane da parte della FEE.

Stamattina una rappresentanza di studenti dell'istituto comprensivo Torquato Tasso ha partecipato a una lezione speciale: per un giorno la loro aula è stata Marina Grande e, come insegnanti, alcuni pescatori del borgo.

"Ai ragazzi è stata spiegata l'importanza della tutela della risorsa mare - spiega Luigi Di Prisco - Dell'impatto dei rifiuti abbandonati in acqua e dei danni provocati da una pesca non ecosostenibile. Un percorso didattico reso possibile grazie alla disponibilità di un gruppo di pescatori, vere e proprie sentinelle del mare, coordinati da Salvatore Ioviero".

Si tratta del primo appuntamento promosso dall'assessorato all'Ambiente e alla Risorsa Mare del Comune e che vedrà la prossima settimana protagonisti gli alunni dell'istituto comprensivo Sorrento.