Sorrento, dal 1° maggio Ztl con contravvenzioni elettroniche per i trasgressori Concluso il periodo di prova entra in vigore il dispositivo con videocamere attive nei varchi

Dal primo maggio a Sorrento le telecamere della Ztl eleveranno digitalmente le contravvenzioni a carico dei trasgressori del divieto di accesso alle zone off limits per auto e moto. E' quanto previsto nell'ordinanza firmata dal comandante della Polizia Municipale, colonnello Rosa Russo, che nel periodo sperimentale del servizio, dall'1 al 30 aprile, ha affidato il compito di elevare le contravvenzioni stradali ai caschi bianchi.

Il 30 aprile scade il periodo di prova e la Ztl entra in vigore fino al 25 ottobre, tutti i giorni, dalle ore 19.30 alle 6 e, nei giorni festivi, anche dalle 10 alle 13.

Le videocamere sono posizionate nelle zone di confine a Via Fuorimura, all'inizio di viale Caruso, sul Corso Italia all'altezza della Chiesa del Carmine, in via Correale all'altezza del parcheggio Lauro e a Via San Francesco all'incrocio con via De Maio.

Poche le deroghe per l'accesso ai varchi riservato ai possessori dei permessi temporanei o annuali, ai mezzi pubblici, alle auto elettriche o ibvride intestate a residenti a Sorrento, ai taxi e Ncc con licenza del comune di Sorrento, Sant'Agnello e Massa Lubrense, i comuni limitrofi alla città del Tasso.

Per i clienti di ristoranti e località ricettive i gestori comunicheranno le targhe ai vigili

Per i clienti di ristoranti, località e attività ricettive che parcheggiano l'auto nelle strutture pubbliche o private di destinazione saranno i gestori dell'area a comunicare il numero di targa al Comando di PM.

Per coloro che raggiungono Sorrento via Mare spiega la Russo "...abbiamo previsto l’attivazione della ztl alle 19:30, vale a dire mezz’ora dopo l’arrivo dell’ultimo mezzo di linea al porto di Marina Piccola, e fino alle 6 del mattino, quando la prima unità parte alle 7.20. Margini più che sufficienti anche ad eventuali accompagnatori per raggiungere Marina Piccola e tornare indietro".

Il Sindaco Massino Coppola evidenzia: “Quello intrapreso è un percorso verso la smart city allo scopo di adeguare Sorrento agli standard delle moderne città europee. Ciò non toglie che nel breve termine ci aspettiamo qualche disagio. In questi giorni sto raccogliendo le istanze manifestate dai cittadini e dalle categorie produttive e sto lavorando con il comandante Russo per superare le criticità. Non escludiamo nelle prossime settimane di apportare eventuali modifiche, purché non si snaturi il provvedimento”.