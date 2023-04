Sorrento, il percorso meccanizzato diventa realtà: la Regione stanzia 20 milioni L'annuncio del sindaco Massimo Coppola che vede concretizzarsi l'opera più importante per la città

Alla fine ce l'ha fatta Massimo Coppola a mettere la firma sull'opera più importante che si andrà a realizzare in città e che è stata interamente finanziata dal pubblico, esattamente dalla Regione Campania che ieri ha deliberato lo stanziamento di venti milioni di euro per realizzare il percorso meccanizzato grazie al quale Sorrento compirà un decisivo e forse definitivo passo avanti nella creazione di una città più sostenibile abbattendo il traffico cittadino e in particolare quello che dal porto di Marina Piccola giunge nel centro della citta del Tasso.

Un'opera che decongestionerà il traffico nell'intera cittadina per gli effetti a catena che la mobilità in salita e in discesa dal porto determina sulla circolazione urbana dove si sta già sperimentando la Ztl destinata a diventare permanente negli obiettivi dell'Amministrazione.

L'opera di cui si discute da decenni e che completa la realizzazione del Parcheggio Lauro realizzato negli anni novanta dall'Amministrazione del sindaco Marco Fiorentino consiste in ascensori e scale mobili prossime anche alla stazione dell'Eav e all'area di sosta dei bus turistici con destinazione nei pressi dello scalo di alaggio del porto.

Insomma la vera e tanto attesa rivoluzione della mobilità destinata a restituire un livello di vivibilità altrimenti seriamente compromesso, soprattutto con il vero e proprio boom turistico che dall'anno scorso sta interessando Sorrento e la Penisola Sorrentina.

"Prosegue a grandi passi il progetto di pedonalizzazione della città, per renderla più vivibile per i residenti e più accogliente per i visitatori - ha commentato il sindaco Massimo Coppola - Una soluzione, questa del percorso meccanizzato, individuata dopo un attento e lungo esame di interventi attuabili, che costituirà una soluzione al nodo della mobilità urbana, messa a dura prova dai grandi numeri che già in questi giorni caratterizzano i flussi turistici in arrivo sul nostro territorio".

L'opera, il cui costo si aggira intorno ai 20 milioni di euro, interamente sostenuto da fondi pubblici, permetterà di superare l'attuale criticità dovuta alla pressione del traffico di mezzi di trasporto di linea e privati lungo la stretta arteria di via Luigi De Maio, che dal centro conduce al porto. Senza contare i benefici in termini ambientali, grazie all’eliminazione del flusso veicolare di veicoli adibiti al trasporto di persone da e verso Marina Piccola, che attualmente impatta sul centro di Sorrento.