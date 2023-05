Sorrento, il duo "Lauro & Gabriele" presenta al comune "'A canzone 'e Surriento" Il sindaco Massimo Coppola premia i due artisti Lauro Attardi e Gabriele Iaconis

Martedì 2 maggio alle 18.30 nella sala consiliare del Comune di Sorrento il sindaco Massimo Coppola consegnerà un premio speciale a due artisti della Penisola Sorrentina, Lauro Attardi e Gabriele Iaconis, per i loro 50 anni di carriera musicale coronata dalla recente partecipazione a "The Voice Senior" su RaiUno.

I due artisti hanno scritto una canzone dedicata a Sorrento che sarà eseguita per la prima volta in pubblico, accompagnati da Michele Maresca al pianoforte e da Nino Apreda al mandolino.

Ai due cantanti il messaggio augurale dello scrittore Raffaele Lauro

Ai due artisti è giunto il messaggio augurale dello scrittore Raffaele Lauro: "Carissimi Maestri e Amici, Lauro e Gabriele, il Sindaco di Sorrento Massimo Coppola Vi premierà, nell’ufficialità della Sala Consiliare del Palazzo Municipale, per la Vostra brillante carriera artistica e per la nuova creazione che avete voluto dedicare alla nostra amata città. Sarei stato compiaciuto e onorato di poter partecipare a questo evento così significativo della Vostra vicenda, umana e artistica, per esprimerVi, pubblicamente, a titolo personale, il mio compiacimento, la mia ammirazione e la mia gratitudine per Vostro percorso musicale, che ha allietato, per decenni, gli anni giovanili di generazioni di sorrentini, anche i miei, e gli indimenticabili soggiorni di migliaia di ospiti provenienti da ogni regione italiana e da ogni paese del mondo.

Lauro: avete portato il nome di Sorrento e le melodie sorrentine in tournée di successo all'estero

Nonché per aver portato il nome di Sorrento, attraverso le melodie sorrentine, e non solo, nelle Vostre tournée di successo all’estero e nelle crociere, su tutti i mari del globo. Certamente la nuova canzone, scritta con il cuore, di cui riservatamente mi dicono meraviglie, emozionerà i presenti e dal battesimo di domani si affermerà nell’universo musicale del nostro paese. Anche perché, consentitemi di associarlo, l’arrangiamento del Maestro Michele Maresca, per me Michele, un mio prediletto allievo, un genio non solo musicale, rappresenta una garanzia di eccellenza, di creatività e di professionalità. Mando a Voi tre, uniti da questa composizione, che volerà presto nel cielo, il mio abbraccio augurale di buon esito e di sicuro successo, nel ricordo incancellabile dei Fratelli De Curtis (1902) e di Lucio Dalla (1986). Sono certo che la Vostra canzone, se permettere la nostra nuova canzone, raccoglierà l’eredità creativa, il testimone delle emozioni e dei sentimenti, di “Torna a Surriento” e di “Caruso”.