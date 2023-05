Sorrento ad Arzachena in Gallura per il G20 delle spiagge In Sardegna la sesta edizione del summit annuale delle principali località costiere italiane

Condividi









di Vincenzo Califano

La delegazione sorrentina guidata da Luigi Di Prisco presidente del consiglio comunale. Sono 26 le località italiane che attraggono 70 milioni di presenze turistiche pari al 17% del totale nazionale.