Istituto Comprensivo Sorrento e Liceo Salvemini sul podio di "Scacchi a scuola" Oltre 1800 studenti partecipanti al trofeo che ha sancito l'affermazione delle scuole sorrentina

Pioggia di riconoscimenti per gli studenti dell'istituto comprensivo Sorrento e del Liceo Gaetano Salvemini di Sorrento alle finali del Trofeo Scacchi Scuola svoltosi a Montesilvano in Abruzzo.

La squadra femminile della secondaria primo grado I.C. Sorrento, composta da Antonia Maresca, Doriana Cacace, Anna Scarpato, Giulia Vito e Rossella Esposito, si è aggiudicata il titolo nazionale dei Campione d'Italia, mentre le due squadre femminili del liceo Salvemini sono classificate al terzo posto nella categoria Allieve e Juniores.

Altri premi sono andati agli alunni sorrentini che hanno preso parte alle competizioni nelle sezioni Primarie, Medie, Allievi e Juniores, maschili e femminili. Un plauso per il risultato conseguito è stato espresso dal sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, che ha ricordato come la vittoria dei ragazzi acquisti ancora più importanza alla luce dei numeri del Trofeo Scacchi Scuola, con 295 squadre iscritte ed oltre 1.800 studenti in gara.