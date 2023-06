A Vico Equense la tre giorni di "Festa a Vico" kermesse gastronomica e solidale Ideata nel 2003 dallo chef stellato Gennaro Esposito per finanziare onlus e progetti di assistenza

La "Festa a Vico" ha compiuto vent'anni, nata da un'intuizione dello chef stellato Gennaro Esposito promotore e animatore di un'iniziativa che abbina l'alta gastronomia con la solidarietà valorizzando l'identità di un territorio impegnato ad acquisire una dimensione internazionale nel nome del buon cibo e dell'arte culinaria.

La tre giorni vicana si conclude, come di consueto, con la "Cena delle Stelle" in programma martedì 13 giugno dove oltre 20 chef pluristellati preparano la cena riservata ai 250 ospiti che hanno pagato la quota di partecipazione destinata a finanziarie onlus impegnate in attività solidali e ricerca.

Dal 2003 la kermesse ha raccolto oltre un milione e centomila euro

Una kermesse nata nel 2003 che esalta la cultura del cibo in una dimensione salutistica oltre che di valorizzazione delle produzioni locali nella terra dei prodotti d'eccellenza peculiari della Penisola Sorrentina.

La città cambia volto e ogni portone, negozio, porticato si trasforma in postazioni gastronomiche dove il pubblico degusta le prelibatezze preparate da 150 cuochi provenienti da tutta Italia,

Lunedì alle 19.30 la festa si sposta alla Marina di Seiano, alle Axidie, per degustare le produzioni di 75 chef stellati e la "Dessert Storn" di 50 maestri pasticceri.

Evento clou e conclusivo della manifestazione la "Cena delle Stelle" nei locali della "Pizza a Metro" per i 250 ospiti che sono riusciti ad acquistare il biglietto.

In questi anni "Festa aVico" ha raccolto la ragguardevole cifra di oltre 1milione e centomila euro, ci cui 270mila l'anno scorso. I sette progetti selezionati per l'edizione 2023 cui dono destinate le donazioni sono: la Fondazione Umberto Veronesi; La bottega dei semplici pensieri, associazione di volontariato costituita da familiari di persone affette da sindrome di down; ALTS, associazione per la lotta dei tumori al seno; Noi con Voi, associazione per l’aggiornamento tecnologico del programma di endoscopia pediatrica e lo studio delle malattie infiammatorie croniche intestinali dell’età evolutiva dell’Azienda ospedaliera Federico II di Napoli; la Fondazione sostenitori dell’ospedale Santobono di Napoli; l’associazione Aequa solidale costituita dalla maggior parte delle parrocchie vicane e dalla Caritas Diocesana.

(Foto di vicoequenseonline)