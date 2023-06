Agevolazioni fino al 70% per piccole, medie e micro imprese: ecco dove L'esempio di Casoria: "Start-up per creare lavoro sano e far rifiorire la nostra città"

Svolta per le giovani imprese ed attività commerciali casoriane. Il Comune promuove il bando di sostegno alle imprese che permette di concedere agevolazioni finanziarie a fondo perduto fino al 70% delle spese ammissibili. Gli interventi previsti supporteranno la nascita di nuove imprese ed il consolidamento di quelle già costituite da non più di 24 mesi.

L’obiettivo è quello di promuovere start-up e imprese innovative, favorendo la creazione di una nuova generazione di imprenditori e quindi lo sviluppo di opportunità occupazionali per giovani, donne e soggetti svantaggiati, ma anche aiutando storici commercianti ed esercenti toccati dalla crisi e pronti ad affrontare una nuova avventura imprenditoriale.

Il bando è rivolto, infatti, alle piccole, medie e micro imprese, comprese quelle ancora da costituirsi e che comunque non abbiamo raggiunto i due anni di vita, purchè operanti nell’area del centro storico.

Tra le spese oggetto di finanziamento ci sono quelle connesse all’investimento materiale e immateriale; quelle per l’acquisizione di servizi funzionali all’avvio e/o allo sviluppo, nel limite massimo del 30% dell’importo complessivo del programma di investimento ammissibile ad agevolazione e le spese di gestione.

La prima scadenza per la presentazione delle domande è stata fissata per il 19 luglio; il bando verrà riproposto comunque periodicamente fino ad esaurimento delle risorse per l’ammontare totale di un milione di euro.

L’intero bando insieme alla documentazione è disponibile sia sul sito istituzionale del Comune di Casoria che sul sito www.pianificazionecasoria.blogspot.com

“Aiutare le nuove imprese e in particolare le start-up significa spalancare a tanti giovani le porte del mondo del lavoro e favorire una nuova generazione di imprenditori che sappia vedere nell’Ente pubblico un partner e non un ostacolo. La creazione di piccole imprese per il centro cittadino è una sfida del futuro che guarda alla tradizione e che avrà ricadute positive non solo sugli operatori economici, compresi quelli con passate esperienze o in cerca di rilancio, ma anche sull’intera città di Casoria.

Tanti Casoriani potranno pensare di vivere di lavoro sano senza essere sfruttati nè affidandosi solo a sussidi” dichiarano in una nota congiunta il sindaco Raffaele Bene e l’assessore all’urbanistica e al Pnrr Tommasina D’Onofrio.