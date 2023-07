E' morta Suor Dolly, Casoria in lutto: "Sei tornata dal Padre Celeste" Domani i funerali

Cordoglio sui social per suor Dolly. La notizia è stata pubblicata ieri sera sul profilo facebook delle Suore Francescane Elisabettine Bigie: «A sr. Dolly è venuta a prendere la Madonna e l'ha portata dal Padre celeste, come lei desiderava. Preghiamo per la sua anima e per I familiari"»

Ieri in città c'era, appunto, la celebrazione della Madonna delle Grazie, una ricorrenza che ogni anno accoglie centinaia di fedeli. Le foto di suor Dolly che la ritraggono gioiosa stanno riempendo i profili di quanti le erano affezionati. Un volto giovane e sorridente che a tanti ricorda quello dell'amatissima suor Elvira, anche lei volata in cielo troppo presto. Tante le dediche «Ciao suor Dolly sei e sarai sempre nel mio cuore, sei stata tra le prime suore che ho conosciuto sempre allegra e sorridente che il Signore ti accolga in paradiso».

Le esequie saranno celebrate domani alle 15.30 nella Basilica Inferiore di San Francesco di Assisi.

La camera ardente sarà allestita presso l'istituto Padre Ludovico da Casoria dalle 14.00. Arriva anche il cordoglio delle Istituzioni, Vincenzo Russo assessore alla Cultura e Turismo: «Suor Dolly, delle Elisabettine Bigie, ha sempre operato aiutando gli ultimi costruendo, giorno dopo giorno, ponti di relazioni, di pace, di fratellanza, di bene comune. Nei posti dove è stata ha sempre portato agli altri la bellezza della fede con il sorriso sulle labbra. Anche Casoria ne piange la scomparsa, per averne apprezzato le doti umane e caritative quando è stata nel convento della casa natale del Santo. Perdiamo una degna discepola e imitatrice di San Ludovico da Casoria.