A Seiano di Vico Equense "Girogustando" tra i sapori tipici del territorio Ancora un grande evento sul tema del gusto e delle tradizioni enogastronomiche locali

E' pronta a partire la seconda edizione di "Girogustando", passeggiate nel gusto e nei sapori di Vico Equense nel percorso che si snoda lungo le strade del borgo di Seiano. La manifestazione che si svolge dal 10 al 12 luglio, è indetta dal Comune si avvale della collaborazione del Comitato Pro Restauro Santa Maria Vecchia e dell’associazione Gens Seja ed è patrocinata anche da Regione Campania e Città Metropolitana di Napoli.

Sabato 8 luglio alle 18.30 è in programma la conferenza stampa di presentazione sulla terrazza panoramica del Santuario di Santa Maria Vecchia a Seiano alla presenza del sindaco Peppe Aiello, del presidente dell’Associazione Gen Seja e organizzatore dell’evento Ciro Buonocore, del parroco di Seiano mons. Angelo Castellano e del professore Renato Briganti dell’Associazione Mani Tese Campania.

“Questo evento si propone di essere, come nella prima edizione, un percorso enogastronomico fatto da più assaggi di cibi in diverse postazioni - spiega il sindaco - essi sono l'espressione della tradizioni culinarie con prodotti della nostra terra. Postazioni che, raggiungendole, permetteranno a cittadini e turisti di fare, oltre che un viaggio gustativo, anche una full immersion nelle maestrie e nelle eccellenze della nostra Città. Per tale motivo si prevede anche una mostra-mercato di artigiani che possano fare mostra-vendita dei propri prodotti”.

Un mix di gastronomia e animazione con artisti di strada e circensi

Durante il percorso l’animazione di artisti di strada, musicisti, comici e circensi renderanno piacevole il passaggio del visitatore nella borgata di Seiano che, per l’occasione, terrà aperti tutti i suoi siti monumentali di maggior rilievo: la Parrocchia di San Marco Evangelista, il monumentale Presepe in stile ‘700 napoletano e l’antico Santuario del XII sec. dedicato a Santa Maria delle Grazie detta Vecchia con la panoramicissima terrazza.

Per arrivare al borgo verrà allestito un apposito servizio navetta, mentre cittadini e turisti potranno parcheggiare le loro auto presso il parcheggio convenzionato di Marina d’Aequa con navetta gratuita a disposizione dei visitatori. In alternativa ci saranno 4 parcheggi del centro cittadino dai quali partono navette ogni mezz’ora per condurre i visitatori al borgo.

“Girogustando” sarà anche spettacolo con ospiti d’eccezione: lunedì 10 luglio ci sarà il comico Lino D’Angiò, martedì 11 luglio sarà la volta del duo Arteteca di Made in Sud, mentre mercoledì 12 luglio ci sarà Ciccio Merolla. L’intero ricavato dell’evento sarà destinato per gli imminenti ed urgenti lavori di restauro del Santuario di Santa Maria Vecchia.

“Come novità rispetto alla prima edizione – sottolinea Ciro Buonocore organizzatore dell’evento - ci sarà spazio anche per l’Associazione Mani Tese Campania con il Presidente Renato Briganti, che ha scelto la cornice dell’evento come sede del campo estivo di orientamento e formazione al volontariato “DemocraCITY”, l’iniziativa pensata per offrire opportunità formative ed esperienziali ai giovani che vogliono conoscere e approcciarsi al mondo del volontariato. Si parlerà di democrazia, beni comuni, tutela ambientale e diritti umani”.