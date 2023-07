Piano di Sorrento, nuova chiusura della Mortora-San Liborio per lavori idrici L'intervento della Gori ha costretto il comune a rinviare il rifacimento del manto stradale

Quando sembrava che si dovesse solo rifare il manto stradale alla Via Mortora San Liborio, arteria stradale strategica soprattutto per il traffico automobilistico in uscita dalla Penisola Sorrentina e oggetto di una prolungata chiusura per interventi al sistema fognario, giunge dal Comune la notizia di una prossima interruzione della circolazione per la sostituzione della rete idrica Gori.

Quindi l'asfaltatura della strada, che si presenta fortemente sconnessa e quindi pericolosa, è stata postecipata all'indomani del completamento di questi nuovi lavori.

Il tratto di strada interessato è quello che va dall'incrocio con la ss sorrentina 145, località la Siesta, fino alla Via dei Platani in corrispondenza della parrocchia di Mortora.

L'Amministrazione del sindaco Salvatore Cappiello, riferiscono dal Comune, si era attivata con Gori già dalla scorsa primavera chiedendo una celere apertura dei cantieri visto che sistematicamente si sono verificate numerose rotture della condotta idrica (l’ultima la settimana scorsa). In questo modo i lavori per la rete idrica non avrebbero causato ritardi in merito ai lavori di asfaltatura di Via Mortora San Liborio.

Dal Comune: "Ci dispiace dei disagi per questi lavori, ma non dipende da noi..."

“Mi spiace tantissimo che ci saranno disagi per la cittadinanza - spiega il sindaco Cappiello - Questi lavori di Gori causeranno inevitabilmente intoppi per la viabilità e rallentano i nostri interventi. E’ da diversi mesi che la nostra Amministrazione aveva indicato a Gori la necessità di procedere all’intervento di sostituzione della rete idrica. Ci sono stati solleciti a partire già dallo scorso mese di marzo. Purtroppo soltanto lo scorso 4 luglio Gori ci ha inviato una nota con la quale ci informava dell’avvio, previsto per i prossimi giorni, dei lavori di sostituzione della rete idrica. Questi interventi come detto causeranno il posticipo degli interventi di asfaltatura di Via Mortora San Liborio che erano pronti a partire già da tempo. Sarebbe stato folle asfaltare la strada prima di questi ulteriori lavori di Gori perché ci sarebbero stati ancora più disagi. Ci spiace per questa circostanza che però non dipende da noi”.

A ruota Anna Iaccarino, assessore ai LL.PP. e alla manutenzione con il collega Marco D'Esposito delegato al corso pubblico: “Siamo amareggiati perché purtroppo gli interventi di Gori comporteranno ulteriori disagi per la mobilità. Appena i lavori termineranno saranno effettuati gli interventi che punteranno a dotare la strada di un nuovo asfalto migliorando la sicurezza di Via Mortora San Liborio”.

(nella foto l'Assessore Anna Iaccarino e il sindaco Salvatore Cappiello)