Gevi Napoli Basket: il sogno playoff vola via, ko a Reggio Emilia (88-74) Sconfitta al PalaBigi per la squadra allenata da Milicic: derby con Scafati nell'ultimo turno

La Gevi Napoli esce sconfitta dal parquet del PalaBigi. La Unahotels Reggio Emilia supera gli azzurri con il risultato di 88-74 nella ventinovesima e penultima giornata della LegaBasket Serie A e vola via il sogno playoff per la squadra di coach Igor Milicic. Ritardo di due punti dall'ottavo posto, ma divario comunque incolmabile per gli scontri diretti. La stagione della Gevi terminerà domenica prossima (ore 18.15): sarà derby con la Givova Scafati.

Il tabellino

LegaBasket Serie A

Ventinovesima Giornata

Unahotels Reggio Emilia - Gevi Napoli 88-74

Parziali progressivi: 16-15, 40-38, 63-53

Reggio Emilia: Weber 4, Bonaretti, Cipolla, Galloway 16, Faye 24, Uglietti 9, Atkins 16, Black 7, Vitali 3, Grant 9, Chillo, Bonaretti ne, Cipolla ne. All. Priftis

Napoli: Pullen 10, Zubcic 9, Ennis 17, De Nicolao 2, Owens 9, Brown 3, Sokolowski 23, Lever, Ebeling, Mabor But Diar 1, Bamba ne, Sinagra ne. All. Milicic

Arbitri: Borgioni, Dori, Lucotti