Deiezioni canine: stretta del Comune a Casoria contro gli incivili Accertatori ambientali in strada coi vigili per cogliere responsabili sul fatto

Da questo weekend partirà un'operazione congiunta per contrastare il degrado urbano con particolare riferimento al fenomeno delle deiezioni canine. Nonostante gli appositi contenitori installati da tempo da Casoria Ambiente e l'ordinanza in vigore con le relative sanzioni amministrative, in tanti continuano a consentire ai propri amici animali di espletare i propri bisogni sui marciapiedi costringendo i pedoni ad uno slalom sgradito o a camminare in strada.

L'estate rende ancora più impellente un intervento a tutela dell'igiene urbana e così l'amministrazione comunale targata Raffaele Bene ha deciso di incrementare le operazioni di controllo sul campo, sotto la spinta dell'assessore alle Politiche Ambientali Paola Ambrosio.

Alla luce di questa situazione sabato mattina gli accertatori ambientali saranno in diverse strade del territorio comunale, per cogliere in flagrante i responsabili e far scattare poi le dovute multe grazie all'ausilio degli agenti. Le sanzioni amministrative previste nelle fattispecie partono da un minimo di 50 euro.