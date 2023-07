"Vico Equense Creativa - Estate 2023", al via il cartellone degli eventi Ricco cartellone fino a metà settembre con la programmazione del Comune

La città del sindaco Giuseppe Aiello si tuffa in un’estate ricca di eventi che trasformeranno Vico in un centro culturale, turistico ed enogastronomico. La rassegna denominata “Vico Equense Creativa – Estate 2023” presenta decine di eventi che hanno preso il via da inizio luglio con il “Social World Film Festival”, la grande kermesse legata al mondo del cinema sociale. Il programma si svilupperà i ndiverse location per tutta l'estate e fino alla metà di settembre con l’evento spettacolo di beneficenza “Vico Equense per l’Ail”.

“Promuoviamo e sosteniamo tutte le iniziative finalizzate allo sviluppo della nostra comunità – spiega il sindaco - L’obiettivo è quello di definire un piano di sviluppo che metta al centro l’arte culinaria, la creatività, l’innovazione e la sostenibilità quali direttrici di riferimento per la crescita, lo sviluppo culturale e il futuro della città, in linea con i risultati raggiunti finora con la candidatura di Vico Equense a Città Creativa Unesco. Nelle ultime settimane abbiamo raccolto proposte in grado di inglobare tante realtà del territorio, mettendole insieme sotto un’unica espressione, che sarà il nostro cartellone di eventi”.

Cultura e storia con il progetto “Biblioporter” e la seconda edizione del “Premio Pasquale Paola” per ricordare l’agente scelto che ha dato la sua vita per servire lo Stato, alle grandi rassegne culturali come il Faito Doc Festival, passando per la musica con concerti di musica popolare e jazz, musiche al tramonto e il suggestivo concerto all’alba di Ferragosto a Largo dei Tigli. Vico Equense sarà anche centro creativo gastronomico con le numerose feste delle borgate da “Arte Orto” a Montechiaro per la valorizzazione dei prodotti tipici, alla “Festa dei sapori contadini” di Ticciano, passando per la Sagra del Riavulillo di Arola, la Sagra della Melanzana di Preazzano e la Festa della Polpetta di Santa Maria del Castello. In chiusura lo spettacolo “Estarte” di Adele Balestrieri e il gala di beneficenza per l’Ail al Chiostro della SS. Trinità e Paradiso.

“Con questa proposta di eventi abbiamo inteso sostenere associazioni e operatori artistici, anche locali, che contribuiscono al fermento culturale della città e contestualmente arricchiscono l’offerta culturale rivolta a cittadini e ai turisti che hanno deciso di soggiornare nella nostra città”, hanno concluso gli assessori Ciro Maffucci e Federica Leone.