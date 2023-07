Sversamenti calati fino all’80% grazie alle fototrappole e alle telecamere Reati ambientali. Record di sanzioni: un veicolo multato 7 volte nel giro di poche settimane

Non passa giorno che a Casoria non si venga multati, da telecamere o da agenti, da guardie ambientali o fototrappole per reati ambientali. Il dato emerge dal report bimestrale del Settore Ambiente del Comune, riferito al periodo che intercorre dal 15 maggio al 15 luglio. In quest’arco temporale sono state 145 solo le multe elevate, escludendo denunce ed ordinanze; il tutto con appena sette unità di vigilanza ambientale disponibili.

Decisiva è stata l’installazione delle fototrappole e delle videocamere: il loro controllo da remoto ha fatto registrare una diminuzione del fenomeno degli sversamenti abusivi fino all’80% ed alla luce di questi lusinghieri risultati tale metodologia di monitoraggio sarà ulteriormente incrementata dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Raffaele Bene.

Negli ultimi due mesi, sul fronte del conferimento illegale di rifiuti, l'attenzione è stata focalizzata su traversa San Salvatore e in particolare sul vicino mercato itinerante. Sono state ben 25 le sanzioni elevate per abbandono di scarti a seguito della fiera, in particolare da parte degli operatori.

Grazie alle telecamere sono state elevate 21 sanzioni, 7 delle quali allo stesso automezzo, sorpreso a violare in orari e date diverse la normativa ambientale.

Nei casi più gravi i verbali si sono trasformati in denunce. Insieme ai 21 verbali ottenuti grazie alle telecamere sono state emesse, grazie all'incrocio ed all’individuazione dei proprietari, ben 40 ordinanze ingiuntive dopo gli accertamenti. Monitorando la raccolta differenziata, a seguito di sopralluoghi e rilievi fotografici sono stati invece elevati 6 verbali nei confronti dei condomìni, mentre le guardie ambientali sul territorio hanno elevato 69 sanzioni.

Sul fronte dei terreni incolti da vegetazione spontanea sono stati sanzionati i proprietari che non avevano ottemperato all'ordinanza di pulizia con deferimento all'autorità giudiziaria. Negli ultimi due mesi, su tale aspetto, sono state erogate ben 24 sanzioni con 4 denunce. (Foto inviata dallo staff del sindaco).