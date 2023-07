Vico Equense, il sindaco: via libera alla piscina comunale e al campo sportivo Soddisfatto il primo cittadino Giuseppe Aiello per le decisioni assunte all'unanimità

Il consiglio comunale ha approvato una serie di importanti provvedimenti che danno slancio all'azione amministrativa del sindaco Giuseppe Aiello. Via libera al riequilibrio di bilancio con voto all’unanimità per le varianti per piscina comunale e per il campo sportivo di Massaquano.

“Siamo tutti estremamente soddisfatti per aver apposto un altro tassello in favore della solidità amministrativa, dello sport e dell’aggregazione per la nostra Città ha dichiarato il sindaco al termine dei lavori svoltisi questa mattina.

"Approvati tutti i punti all’ordine del giorno. Tra questi il riequilibrio di bilancio e l’approvazione all’unanimità delle varianti al Piano Regolatore Generale per due interventi importanti di rigenerazione urbana: quello relativo alla piscina comunale di via Madonnelle e al campo sportivo di via Raspolo a Massaquano".

Via libera anche per la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e sulla salvaguardia di bilancio: “Abbiamo verificato che il bilancio stia andando secondo le nostre previsioni – ha spiegato l’assessore al ramo Roberta Barbieri - muovendoci in anticipo rispetto alle scadenze e ricevendo in tempi brevi il parere positivo del Revisori dei Conti”.

Rinnovata la nomina della carica del Garante dei Diritti delle Persone con Disabilità: sarà ancora la dottoressa Emilia Terracciano a ricoprire questo incarico: “Un atto doveroso - ha spiegato il sindaco - per quanto fatto finora attraverso una figura ammirata anche nei comuni limitrofi. E’ stata ampiamente meritevole della nostra fiducia grazie alle sue attività svolte sempre con passione e impegno”.

Consegnate anche due targhe per i Cavalieri al Merito della Repubblica Italiana, per le onorificenze conseguite dalla giornalista Maria Pia Rossignaud e dal medico pediatra Natale Maresca, per aver svolto le loro professioni con grande competenza professionalità e passione.

(Nella foto Andrea Buonocore presidente del consiglio comunale, la giornalista Maria Pia Rossignaud e il sindaco Giuseppe Aiello)