Vico Equense, a Ticciano la tavola rotonda su agricoltura, gastronomia e turismo Martedì 1 agosto giornata conclusiva della kermesse "Festa dei sapori contadini"

Nell'ultimo giorno della "Festa dei sapori contadini" che per tre giorni ha vivacizzato il borgo di Ticciano è in programma una tavola rotonda sul tema: "Politica - Formazione - Impresa: azioni concrete di sostenibilità per l’agricoltura ed il turismo".

Un evento cui partecipano nomi di prestigio che si occupano professionalmente del tema e delle sinergie che si possono attivare per fare sistema, per costruire reti e qualificare l'offerta di un territorio come quello vicano che è in corsa per il riconoscimento di Città Creativa Unesco per la gastronomia e che vanta chef come Antonino Cannavacciuolo, Gennaro Esposito e Peppe Guida protagonisti assoluti della gastronomia internazionale.

Politici ed esperti a confronto sulla sostenibilità in agricoltura e a tavola

A introdurre i lavori ci saranno: Eduardo Buonocore Restaurant Manager "Laqua Couintryside"; Nicola Caputo assessore regionale all'agricoltura che parlerà di "Tutela e valorizzzione dei prodotti tipici e del km 0"; Felice Casucci assessore regionale al turismo sul tema "Revisione della classificazione alberghiera con introduzione di requisiti ambientali obbligatori per le strutture turistiche"; Giuseppe Aiello, sindaco di Vico Equnse su "Revisione del regolamento TARI per premiare utenze domestiche e non domestiche virtuose sul piano della riduzione dei rifiuti e della corretta raccolta differenziata"; per l'Istituto Alberghiero "F.De Gennaro" di Vico Equense preside Salvador Tufano; Valentina Della Corte, Professore Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese - Coordinatore del Corso di Laurea in Hospitality Management, sul tema: "Introduzione all’interno del Corso di laurea in Hospitality Management di buone pratiche di sostenibilità ambientale per il comparto turistico - ricettivo;

Salvatore Loffreda, direttore regionale coldiretti sul tema: “Manifesto per l’Agricoltura 2020-2025: la sostenibilità come leva di sviluppo grazie a distintività, biodiversità ed economia circolare"; Luigi Della Gatta presidente Ance Campania "Strutture turistiche sostenibili: le nuove frontiere dell'edilizia green"; Ciro Fiola, presidente della Camera di Commercio di Napoli sul tema "Progetti per finanziare azioni concrete di sostenibilità ambientale". A moderare la tavola rotonda sarà Antonino Esposito consulente ambientale e responsabile del progetto Hotel Rifiuti Zero.