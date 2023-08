Massa Lubrense, all'Area Marina Punta Campanella i fondi dell'accordo con Ispra Oltre due milioni e 300mila euro provenienti dal PNRR assegnati al parco presieduto da Cacace

Lucio Cacace, presidente del CdA dell'Area Marina Protetta "Punta Campanella" ha dato l'annuncio ufficiale dell'accordo con ISPRA grazie al quale sono stati assegnati all'ente circa 2mln e 300mila euro di fondi del PNRR:

"Un’impresa titanica, compiuta da un ente che nonostante le difficoltà ha saputo fare quadrato, dedicando al progetto il cuore oltre che le proprie competenze ed io non posso che ringraziare tutti singolarmente, a partire dal Direttore, Lucio De Maio, che ha cordinato con impegno e dedizione le delicate fasi di progettazione, ma anche Alberico Simioli, che prima di lasciare il suo incarico ha dato preziosi imput a Luca Urro e Domenco Sgambati, architetti ed ingegneri di un qualcosa con il quale mai prima di oggi si erano interfacciati e che hanno trovato la collaborazione incondizionata di Linda, Rosanna, Carmela a qualsiasi ora del giorno e della notte (letteralmente), Ester e Antonella preziosissime nel tenere tutti i file in ordine, e Raffaele che segue e seguirà la fase comunicativa".

Non riesce a contenere la soddisfazione per il risultato ottenuto il presidente Cacace che entra nel dettaglio del progetto:

"si tratta di un momento storico per la nostra AMP che vedrà nel giro di 2 anni la realizzazione di nuovi campi ormeggio (prevediamo l’installazione di circa 200 nuovi gavitelli) che offriranno all’utenza la possibilità di godere delle nostre bellezze senza pensieri e soprattutto senza arrecare danni ai fondali, ma daranno anche modo a noi di essere più presenti con presidi continui in diverse zone del parco.

Abbiamo anche approvato il regolamento per la video sorveglianza che partirà dunque a breve (oggi dovrebbe essere installato il server per la gestione dei flussi e la prima telecamera è giá tecnicamente funzionante).

Andiamo senza condizionamenti a costruire un’area marina protetta sempre più orientata alla fruibilità (rispettosa) da parte di tutti, mitigando i divieti e puntando su informazione e formazione, il nostro mare è una risorsa che dobbiamo tutelare tutti insieme, noi saremo sempre in prima linea, ma abbiamo bisogno del sostegno di tutti!".

(nella foto il Presidente del Parco Marino Lucio Cacace)