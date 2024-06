Il Napoli e Buongiorno si avvicinano Serve l'intesa economica col Torino, ma il club azzurro ottiene il sì del difensore

È Alessandro Buongiorno il grande obiettivo di mercato del Napoli, e il presidente Aurelio De Laurentiis sembra pronto ad affondare il colpo. Il club azzurro ha ottenuto il sì del difensore, attualmente impegnato con l'Italia agli Europei. È questo il passo più importante, perché sono iniziati i colloqui con il Torino. Il presidente Cairo ha dichiarato il giocatore incedibile, ma in realtà la trattativa è partita: la richiesta dei granata è altissima. Ben 55 milioni di euro. Il Napoli non molla e insiste, fermandosi per ora a 40 milioni. Il Torino ha rifiutato la contropartita tecnica dell'altro difensore Ostigard e chiede solo soldi.

Cairo vuole almeno 50 milioni, mentre il ds Manna potrebbe arrivare a 45. Manca comunque poco, e nei prossimi giorni dovrebbe arrivare l'intesa definitiva. Buongiorno gradisce il Napoli, e il club azzurro ha fretta per frenare in tempo eventuali pretendenti. Anche la panchina del giocatore nella gara d'esordio dell'Italia contro l'Albania gioca a favore degli azzurri: una mancata - o comunque rimandata - esplosione di Buongiorno in nazionale tiene il calciatore lontano dai riflettori e dagli occhi della Premier League, che ha messo nel mirino il 25enne. Al giocatore il Napoli ha offerto un contratto da 2.5 milioni e mezzo a stagione, più del doppio di quanto guadagna adesso.