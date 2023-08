Vico Equense, al via le iscrizioni per il trasporto scolastico 2023-24 Istruzioni per l'uso del servizio navetta per il nuovo anno scolastico, da oggi le adesioni

di Vincenzo Califano

Il sindaco Giuseppe Aiello: siamo attenti alle esigenze dei più piccoli e delle loro famiglie e siamo partiti subito per poter garantire il servizio sin dal primo giorno del nuovo anno scolastico.