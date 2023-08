Sorrento, lunedì "Mozartiana 1771-1782", concerto diretto dal maestro Scibilia Undicesimo appuntamento al Chiostro di San Francesco organizzato dalla Società dei Concerti.

Lunedì 21 agosto alle ore 21.15 un nuovo appuntamento con la rassegna "Sorrento Classica Festival" XVI edizione, promossa dal Comune di Sorrento e organizzata dalla S.C.S. Società dei Concerti diretta dal Maestro Paolo Scibilia che propone “Mozartiana 1771-1782” un concerto dedicato alle opere pubblicate dal 1771 al 1782 dal grande genio austriaco, nello specifico: Ouverture "Il ratto dal serraglio" (1782), la Sinfonia n. 1 in Mi bem. maggiore, K 16 (1776), la Sinfonia n. 42 in Fa maggiore, K. 75 (1771), il Concerto per violino n.5 K 219 “Turkish” (1775).

Protagonisti del concerto Haeji Kim (violino solista) e l’Orchestra Toscana “Città di Grosseto” diretta dal Maestro Paolo Scibilia. L’Orchestra Sinfonica Toscana “Città di Grosseto”, nota realtà musicale italiana, vanta dal 1994 una ricca attività concertistica in Italia ed all’estero (Francia, Austria, Svizzera, Germania, Romania, Grecia, Austria, Germania Golden, Svizzera).

Tra i riconoscimenti ottenuti, la “Targa per i 20 anni di attività” (2014) con l'Adesione della Presidenza della Repubblica Italiana. Haeji Kim, violinista solista di origine coreana, formatasi presso la New York Juliard Scholl sotto la guida del celebre Maestro Lewis Kaplan, è attualmente primo violino della New World Symphony Orchestra di Seul.

Il Maestro Paolo Scibilia, direttore d’orchestra, pianista, pedagogo, direttore artistico, promoter e operatore musicale, vanta una carriera artistica internazionale con più di 1000 eventi musicali in Italia a all’estero in veste sia di interprete sia di organizzatore e di circa 700 esibizioni come pianista e direttore d’orchestra in tutte le provincie Italiane e all’estero, per prestigiosi festival, spesso come “Testimonial dell’Arte e della Cultura Musicale Italiana e Partenopea”.

(Nella foto l'Orchestra Città di Grosseto)