Sorrento, il Pullman Azzurro della Polizia di Stato per la sicurezza stradale L'iniziativa si è svolta nella Piazza Lauro coinvolgendo i giovani per la guida sicura

Ha fatto tappa a Sorrento, in Piazza Lauro, la campagna di sensibilizzazione rivolta ai giovani sui temi della sicurezza stradale con la Lamborghini e il Pullman Azzurro della Polizia di Stato.

Una location ambulante dotata delle più moderne tecnolgie dove si possono visionare filmati, cimentarsi nella prova su un simulatore di guida nelle diverse condizioni psico-fisiche. Insomma sperimentare in prima persona le conseguenze di comportamenti sbagliati e di mettersi alla guida in condizioni alterate per l'uso di stupefacenti o di alcool.

Un'iniziativa sostenuta dal sindaco Massimo Coppola da sempre molto vicino all'universo giovanile e quindi sensibile a promuovere iniziative utili a sviluppare una maggiore consapevolezza su questioni importanti come quella della guida in sicurezza. Al sindaco gli uomini della Polizia di Stato hanno consegnato una targa ricordo dell'evento e di riconoscimento dell'impegno profuso.

Un grande contributo all'iniziativa è venuta dal gruppo ODV-ANPS Sorrento coordinato dal Presidente e responsabile Salvatore Fattore unitamente ai suoi collaboratori volontari Giuseppe Coppola, Luigi Gambardella, Alberto Cascone, Stefania Liccardo e dall'ispettore superiore Alessandro Di Palma della sezione della Polizia Stradale di Napoli nonché dal coordinatore del distaccamento di Sorrento l'Ispettore Mauro Galluccio.