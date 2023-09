A Massa Lubrense "Donne da proteggere": con gli esperti istruzioni per l'uso Un'iniziativa organizzata per informare sulle opportunità presenti sul territorio

"Donne da proteggere" istruzioni per la difesa delle donne a rischio è il titolo dell'incontro promosso dal Comune e in programma per martedì 12 settembre alle ore 17.30 nella Sala Consiliare in Piazza Vescovado.

A dare il benvenuto l'assessore alle pari opportunità Sonia Bernardo e Mina Minieri, consigliere delegato alle Politiche Sociali, cui seguiranno gli interventi del dirigente del Commissariato della Polizia di Stato di Sorrento Nicola Donadio, della Coordinatrice del Centro Antiviolenza della Penisola Sorrentina Francesca Paola Scannapieco, del Direttore dell'Azienda per i Servizi alla Persona Andrea Di Fiore e dell'assistente sociale del Comune Antonella Apuzzo.

"Abbiamo voluto questo incontro - sottolinea la Minieri - per informare le donne sulle possibilità di protezione offerte dalla normativa vigente e il percorso concreto di accompagnamento accessibile alle donne a rischio di Massa Lubrense e della Penisola Sorrentina. Si tratta non di una mera iniziativa di sensibilizzazione, ma di informazioni operative per le donne: dalla presa di coscienza all'assistenza del Centro Antiviolenza, alla denuncia, alla casa protetta. Vogliamo andare oltre la teoria, offrendo notizie certe e utilizzabili. Un aiuto alle donne a rischio e a quanti come parenti ed amiche si rendono conto delle difficoltà. È un segno concreto di vicinanza per le donne che vivono questa problematica ed una risposta tangibile al grande allarme sociale per i femminici e la violenza sulle donne che la cronaca purtroppo ci mette davanti".