Massalubrense, al Vervece il sindaco Balducelli ricorda Adrianne Voughan Alla Festa della Madonnina ricordo della vittima americana della collisione tra barche al Furore

La Festa della Madonnina del Vervece si è confermata ancora una volta un evento particolarmente suggestivo ed emozionante col suo carico di ricordi e con la partecipazione di autorità ed esponenti di governo. Quest'anno però c'è stato un momento particolarmente significativo quando il sindaco Lorenzo Balducelli ha ricordato Adrienne Voughan, la turista americana che soggiornava a Massa Lubrense e rimasta vittima della collisione trale barche al Furore in Costiera Amalfitana durante un'escursione con il marito e i figli.

Balducelli l'ha ricordata dallo scoglio del Vervece dove si celebrano le vittime delle tragedie del mare. "A nome di tutti i cittadini di Massa Lubrense ho scritto ad agosto, nell' imminenza della tragedia di Furore, una lettera alla famiglia di Adrienne Voughan. Ho espresso loro vicinanza e cordoglio, attraverso il Consolato Generale degli Stati Uniti di Napoli. In questa lettera ho anche chiesto se era possibile ricordare Adrienne al Vervece nel giorno della Madonnina. La Console Generale di Napoli proprio nei giorni scorsi mi ha inviato una risposta i cui tratti salienti sono questi: Egregio Signor Sindaco, La presente per ringraziarLa della lettera in cui esprime le condoglianze, a nome dei cittadini di Massa Lubrense, al signor Michael White e alla sua famiglia per la tragica perdita della moglie, Adrienne Vaughan.

A nome del Governo degli Stati Uniti, vorrei esprimere la nostra gratitudine per il sostegno che i cittadini di Massa Lubrense hanno dato alla famiglia della Signora Vaughan durante la loro permanenza in Italia. In particolar modo in seguito alla tragedia. Il signor White ha ricevuto la Sua lettera e La ringrazia personalmente, dicendosi toccato dal gesto di includere Ms. Vaughan nella cerimonia del 10 settembre. Adrienne amava il mare e pensa che il tributo che Lei ha descritto sarebbe bellissimo.

Dopo l’invio della mail la Console Generale di Napoli degli Stati Uniti, Tracy Roberts Pounds mi ha telefonato per esprimermi di persona i sentimenti della famiglia di Adrienne. Ho colto l' occasione per invitare al Vervece, per il prossimo anno, la Console che ha già confermato la sua presenza. Con lei, in rappresentanza degli Stati Uniti d’America apporremo una pietra al Vervece con il nome di Adrienne per ricordarla a Massa Lubrense per sempre".