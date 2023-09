Massa Lubrense: "Nuove tecnologie per il riscatto dell'olivicoltura eroica" Appuntamento alle ore 9 di lunedì 18 settembre nell'azienda agricola "Terra di Villa Angelina"

Lunedì 18 settembre alle ore 9 nell’Azienda Agricola “Terre di Villa Angelina” con vista panoramica mozzafiato che abbraccia da Punta Campanella e Capri tutto il Golfo di Napoli fino al Vesuvio si terrà l’evento "Nuove tecnologie per il riscatto dell'olivicoltura eroica".

L'incontro è l'occasione per presentare delle nuove macchine per la raccolta in sicurezza delle olive, adatte al lavoro in collina e in grado di preservare la qualità delle drupe nella fase di asporto dalle piante, che rappresenta il primo passo per ottenere un prodotto finale di eccellenza e destinato ad essere marchiato come Olio Campania Igp.

L’evento, promosso da Cia Campania con Italia Olivicola e con Luigi Milano, promotore del premio oleario Sirena d’Oro di Sorrento ed esperto di olivicoltura e oli, ha il duplice obiettivo di presentare le nuove soluzioni tecnologiche ad un gruppo di giovani raccoglitori che dovranno utilizzarle in sicurezza, sotto la guida di mani più esperte e per rilanciare il recupero degli oliveti collinari abbandonati della Penisola di Sorrento. Anche i raccoglitori anziani – volontari formatori delle giovani leve - saranno presenti all’incontro. Mentre ingegneri esperti di sicurezza sul lavoro illustreranno gli aspetti salenti per l’utilizzo sicuro delle nuove macchine in uno ai dispositivi di protezione individuale.

Ulteriore elemento sarà presentato durante l'evento con le operazioni di raccolta delle olive, che inizieranno il 20 settembre prossimo, saranno avviate alla trasformazione in Olio Campania Igp drupe di alberi presenti in fondi iscritti nei registri della Dop Penisola sorrentina, che godono della doppia iscrizione, sia nei registri della Igp Campania che in quelli della Dop Penisola sorrentina, opzione resa possibile grazie alle richieste agli organi competenti proprio di Luigi Milano e volte a potenziare le possibilità di valorizzazione della materia prima agricola.

Durante l’incontro, al quale saranno presenti il presidente Cia Campania, Raffaele Amore, il presidente di Italia Olivicola, Gennaro Sicolo, l’assessore all’agricoltura della Regione Campania, Nicola Caputo, alcune figure di spicco del mondo della trasformazione olivicolo olearia ed al qual sono invitati i sindaci della penisola Sorrentina e i responsabili di tutte le Op olivicole olearie della Campania, saranno mostrati filmati inerenti le operazioni di raccolta delle olive in Penisola.