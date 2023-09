Mav, omaggio alla città e al territorio all'ombra del Vesuvio: talenti in mostra Un progetto nato nel rione sanità di Napoli, un esempio di riscatto sociale e culturale

Si avvia a compimento una stagione importante per il Mav, l'estate 2023 in cui abbiamo raggiunto il traguardo dei primi 15 anni di attività. - ha ribadito Luigi Vicinanza, presidente della fondazione Cives/Mav di Ercolano -Tante le iniziative nelle scorse settimane alle quali hanno partecipato migliaia di cittadini.

Musica, spettacoli, cineforum, mostre, enogastronomia, cultura del territorio. Accompagnate da un potenziamento delle installazioni museali. Giovedì 21 è in programma l’allegro concerto dei giovani talenti della Sanitansamble, progetto nato nel rione sanità di Napoli, un esempio di riscatto sociale e culturale per realtà così difficili come le nostre. Bella musica per ben sperare". “Siamo felici che la sera del 21 la nostra Orchestra Giovanile Sanitansamble saluterà la fine dell’estate in una felice unione fra la magia dei luoghi e la musica. - ha aggiunto Antonio Roberto Lucidi, Presidente dell’Associazione Sanitansamble EF - Il Concerto, aperto a tutti, rappresenterà così un messaggio di speranza per il futuro in un momento difficile e di grande incertezza. Un sentito grazie al MAV per l’iniziativa e buona musica a tutti.”



Così dopo le diverse migliaia di visitatori che hanno animato, il 6 luglio scorso, la festa per l’anniversario dei 15 anni del MAV, e la serata Mav sotto le stelle dell’ 8 agosto, il Museo di Ercolano torna in campo per affermare la sua peculiare inclusività, essendo un museo giovane, con radici antiche, che intende svolgere la sua attività di divulgazione culturale con linguaggi digitali sempre più innovativi, volta al coinvolgimento di tutti, con nuove installazioni, sempre più aggiornate, che consentono un'immersione contemporanea nella tragedia del Vesuvio di duemila anni fa.

Continua così, nella bellezza, la narrazione culturale del Mav/il Museo Archeologico Virtuale di Ercolano che, a poche centinaia di metri dagli scavi archeologici dell’antica Herculaneum, rappresenta un centro di cultura e di tecnologia applicata ai Beni Culturali e alla comunicazione tra i più all’avanguardia in Italia, grazie alla magia tecnologica dell’ultima versione Mav 5.0 – Virtual multiReality, la più avanzata di sempre che, da ottobre 2019, ha rivoluzionato radicalmente il modo di vivere l’esperienza conoscitiva del viaggio virtuale nella vita e nello splendore delle principali aree archeologiche di Pompei, Ercolano, Baia, Stabia e Capri, per meglio comprenderne il passato e la bellezza, in un viaggio propedeutico alla visita ai siti archeologici en plein air del territorio campano.

La fruizione del museo Mav, grazie sempre all’iniziativa “Il Mav in esclusiva per te”, tramite prenotazione dedicata, potrà sempre avvenire in esclusiva per gruppi organizzati di massimo 20 persone, ad un costo d’ingresso speciale, dal martedì alla domenica, con la sola raccomandazione di scaglionare le visite ogni ora.

L’area aperta al pubblico sarà il percorso museale, la sala per la visione del film in 3D sull’eruzione del Vesuvio e l’installazione olografica della Sirena digitale.