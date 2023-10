Vico Equense, per le giornata Fai d'Autunno apre la cappella di Santa Lucia In località Massaquano sabato 14 e domenica 15 ottobre

Ritorna l'appuntamento con le Giornate FAI d'Autunno che il 14 e 15 ottobre propone la visita della Cappella Santa Lucia in località Massquano. Un'iniziativa realizzata con la collaborazione della Pro Loco e del Comune di Vico Equense. Situata al centro dell’antico borgo di Massaquano, tra gli edifici e un piccolo sottopassaggio, la cappella di Santa Lucia costituisce una delle più preziose testimonianze artistiche medievali della Penisola Sorrentina.

Fondata dal sacerdote Bartolomeo de Cioffo nel 1385, in accordo con il vescovo di Vico Equense, Ludovico da Napoli, la cappella fu edificata in segno di devozione alla Santa omonima. L’edificio fu costruito secondo i moduli dell’architettura del gotico ed interamente affrescato, ma nel corso dei secoli esso ha subito interventi di ammodernamento che ne hanno modificato l’apparato decorativo originario. Un rifacimento dell’ultimo quarto del XIX secolo ha causato l’occultamento degli affreschi che decoravano le pareti della chiesa. Nascosto dunque da spessi strati di pittura, il ciclo di affreschi, dopo un oblio durato per più di cento anni, è ritornato alla luce grazie ad un complesso intervento di restauro, eseguito alla fine degli anni '90 dello scorso secolo.

Durante le giornate FAI sarà possibile conoscere ed approfondire le vicende storiche e artistiche della Cappella di Santa Lucia, strettamente connesse a quelle della località di Massaquano. Infine il percorso di visita si concluderà con una passeggiata per i vicoli del borgo.