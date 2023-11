Donne a lezione di difesa personale, corsi di judo a Vico Equense In occasione della giornata contro la violenza di genere iniziativa delle Pari Opportunità

Combattere la violenza di genere acquisendo le conoscenze di base per la difesa personale e tecniche di judo. Un'iniziativa che ha anche un valore simbolico e che oggi e domani coinvolgerà le ragazze nel salone parrocchiale di Moiano e nella sala delle colonne dell'Istituto SS. Trinità e Paradiso. Le lezioni saranno tenute dal maestro della International Judo Federation Sandro Piccirillo.

L'iniziativa è patrocinata dalla Città di Vico Equense ed è realizzata in collaborazione con la Commissione Pari Opportunità, il Garante delle persone con Disabilità e il Forum dei Giovani.

“E' un’occasione per sensibilizzare, conoscere e prevenire – ha spiegato Rossella Cavaliere, presidente della Commissione Pari Opportunità - Le lezioni vogliono rappresentare un modo per riflettere su quanto sia ancora da migliorare un sistema che, a oggi, non è in grado di tutelare appieno le vittime”.

“Le violenze fisiche e psicologiche a danno delle donne avvengono spesso a causa di un contesto sociale e culturale che ancora le relega a un ruolo subordinato che nega, di fatto, il godimento dei diritti fondamentali – aggiunge il sindaco Peppe Aiello - Consapevoli del fatto che occorra lavorare quotidianamente, al fine di promuovere l’educazione al rispetto di se stessi e degli altri, invitiamo a partecipare a quest’iniziativa per combattere il fenomeno della violenza sulle donne cercando di dare un supporto concreto a tutte le donne vittime di violenza”.